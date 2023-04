ASD “NTA DANCE SCHOOL” * “DANCE WORLD CUP” – ROMA 2023: « DIVERSI I GIOVANI GRUPPI TRENTINI SUL PODIO, CON LA COREOGRAFIA DI GIULIA PRIMON »

09.50 - martedì 4 aprile 2023

Trionfo trentino nelle qualifiche della Dance World Cup di Roma 2023. Nelle qualificazioni italiane di “Dance World Cup 2023”, tenute per quest’anno a Roma presso il teatro Orione il 2 aprile 2023.

Diversi i giovani gruppi dell’ASD NTA DANCE SCHOOL (https://www.instagram.com/nta_dance_school) (www.ntadanceschool.it), qualificati sul podio e hanno ottenuto così accesso alla finale mondiale che si terrà a giugno 2023 in Portogallo a Braga.

I gruppi di giovani ballerini coordinati per la coreografia da Giulia Primon (https://www.facebook.com/giulia.primon) e allenàti da Gabriele Pegoretti, Mario Primon e Bogdan Zhyrov, hanno ottenuto un grande successo nelle discipline hip hop in più categorie portando, la danza trentina in vetta alle classifiche italiane.

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova sede del gruppo di artisti, in via Suffragio 88 a Trento.

(Link DWC Finale italiana https://www.instagram.com/dwc_italia/?hl=it DWC Mondiale https://www.dwcworld.com)

I risultati ottenuti con accesso alla finale mondiale:

Nella categoria hip hop – urban dance :

1 posto Hip hop children large group con “School”

1 posto Hip hop children small group con “Levico Terme “

1 posto Hip hop junior small group con “Sta junior”

Danzatori Matteo Bertamini, Viktor Gabriele,Martin Mosca, Rebecca Paoli, Leonardo Prantil

1 posto Hip hop gruppo large senior con “NT crew”

3 posto ma con un ottimo punteggio Gruppo large junior “peani Blinders”

Ottimi piazzamenti anche per:

1 posto hip hop senior small group “NTA team”

1 posto Assolo street dance con Elisa Aor

3 posto Contemporaneo small group senior

2 posto Asolo hip hop commercial con Sara Markaj

3 posto Assolo hip hop Commercial con Gianluca Giovanella

Il punteggio e gli apprezzamenti maggiori sono stati ottenuti nella categoria Hip hop large Group junior con la coreografia Peaky Blinders nella quale il gruppo di ballerini ha totalizzato 86/100.

Da notare che la settimana precedente gli stessi ragazzi hanno sbancato classificandosi primi e secondi anche al concorso internazionale “Bolzano dance competition 2023” in tutte le categorie Urban. (https://www.facebook.com/bolzanodanzacompetition/=)

Un ringraziamento a coloro che in questi anni, hanno collaborato e sostenuto l’associazione e i ragazzi, in particolare alle famiglie e agli insegnanti va la nostra gratitudine.