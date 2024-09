“ASD CITTÀ DI TRENTO“ * “RUNNING FESTIVAL 2024“: «ACQUA DI RETE E BICCHIERI RIUTILIZZABILI, AL VIA LA CORSA ALLA SOSTENIBILITÀ (5-6/10)»

07.41 - giovedì 19 settembre 2024

Trento Running Festival corre veloce verso la sostenibilità. Acqua di rete e bicchieri riutilizzabili, al via la corsa alla sostenibilità. Trento Capitale Italiana del Volontariato, Patrizia Suligoi racconta l’impegno dei volontari. Si corre nel weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Guarda al futuro ASD Città di Trento che dall’alleanza con il territorio mette a frutto una collaborazione che pensa all’ambiente. L’edizione 2024 del Trento Running Festival, in programma con un ricco palinsesto sabato 5 e domenica 6 ottobre, ai blocchi di partenza con nuove iniziative volte a rendere sempre più sostenibile l’evento.

Acqua di rete ed energia pulita

Le novità di quest’anno messe in campo da ASD Città di Trento, grazie anche al Gruppo Dolomiti Energia – partner per la sostenibilità dell’edizione 2024, prevedono presso i punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo, postazioni per la distribuzione agli atleti diacqua prelevata direttamente dalla rete idrica e l’impiego di bicchieri riutilizzabili al posto delle abituali bottigliette usa e getta. Un’azione concreta a vantaggio dell’ambiente e della comunità.

Infine, l’energia utilizzata per alimentare le strutture necessarie alla realizzazione della manifestazione è fornita da Dolomiti Energia e proviene da fonti energetiche 100% rinnovabili certificate.

“Siamo felici di aver intrapreso la strada della sostenibilità” – il commento del Presidente di ASD Città di Trento Gianni Valler – “Ringraziamo il Gruppo Dolomiti Energia la cui collaborazione ci ha dato la giusta spinta per proiettarci in un futuro che, sempre più, deve diventare il nostro presente, dove alla base dobbiamo porre il rispetto per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori. L’uso di acqua di rete e di bicchieri riutilizzati insieme all’energia da fonte rinnovabili sono il primo fiore all’occhiello di questo nuovo percorso”.

I volontari

Dietro le quinte della gestione dei ristori, così come di tutte le fasi organizzative di un evento di questa portata, ci sono l’energia e la passione di tantissimi volontari, un tema particolarmente vivo a Trento, città nella quale un cittadino su cinque presta la propria opera in una delle oltre 660 organizzazioni attive negli ambiti più diversi, e che quest’anno è stata insignita del titolo di Capitale Italiana del Volontariato.

A gestire la rete degli oltre 300 volontari costituiti da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia in congedo, studenti dell’alternanza scuola-lavoro degli Istituti Prati, Rosmini e Tambosi, alcuni dei residenti del centro di accoglienza Fersina che hanno manifestato la volontà di contribuire all’evento, società sportive ciclistiche e di atletica ed un centro sportivo, c’è Patrizia Suligoi, impegnata in questo ruolo sin dalla prima edizione dell’evento. “I nostri volontari, me compresa, si avvicinano a questa attività per il piacere di condividere un’esperienza che abbia risvolti positivi sulla comunità.

Da qui l’impegno con passione perché l’evento riesca perfettamente e per lasciare un ricordo positivo dell’esperienza a tutti i partecipanti. Il mio compito di reclutamento e coordinamento dei volontari comincia diversi mesi prima della manifestazione in quanto bisogna sopperire a diverse esigenze, essendo il Trento Running Festival l’evento sportivo più partecipato della città. La comunità di volontari della città di Trento è molto attiva e arrivano anche tante nuove candidature, questo è un bellissimo segnale, c’è ricambio generazionale e l’evento è al sicuro anche per il futuro”, ha detto Patrizia. “Quest’anno abbiamo raccolto la sfida di ridurre l’impatto ambientale distribuendo acqua pubblica in bicchieri riutilizzabili, sono fiduciosa che i runner apprezzeranno il nostro lavoro al quale non facciamo mai mancare di abbinare incoraggiamenti e sorrisi”. E’ possibile candidarsi come volontario, CLICCA QUI.

Palinsesto eventi

Al via domenica 29 settembre la Happy Family Run 5 km. Sabato 5 ottobre, si svolgeranno il Giro al Sas Kids e l’evento internazionale, il 77° Giro al Sas che vedrà sfilare le stelle dell’atletica mondiale. Domenica 6 ottobre la città è in festa con gli atleti di Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio, quest’ultima anche in versione non competitiva e quindi adatta a tutti, senza necessità di certificato medico agonistico e tesseramento Fidal.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 3 ottobre 2024, CLICCA QUI. Fino al 27 settembre è attiva la promo combinata Trento Half Marathon + Napoli City Half Marathon al costo di 75 euro, CLICCA QUI. Non sarà possibile iscriversi nei giorni gara. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Quote speciali per società. Tutti gli atleti che partecipano a Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio(competitiva e non) possono partecipare al progetto solidale “Corri con noi!”, all’atto dell’iscrizione è infatti possibile donare 5 € che danno diritto ad una t-shirt tecnicacommemorativa dell’iniziativa. E’ possibile sostenere il progetto anche devolvendo il proprio 5xmille nel 2024 o donando direttamente, CLICCA QUI.