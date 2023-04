ASAT ALTO GARDA E LEDRO (TN) * LAVORATORI SETTORE TURISTICO: « PRESENTATO IL PROGETTO FORESTERIA, IN RISPOSTA ALLA MANCANZA DI ALLOGGI »

19.28 - venerdì 21 aprile 2023

L’Asat Alto Garda e Ledro rinnova il Consiglio direttivo. Presentato, all’incontro annuale, il progetto Foresteria per dare una risposta alla mancanza di alloggi per i lavoratori del settore. Nella splendida cornice dell’Hotel Lido Palace di Riva del Garda, oggi pomeriggio, si è svolta l’assemblea annuale dei soci Asat Alto Garda e Ledro con il rinnovo del Consiglio direttivo di Sezione, che ha visto l’elezione di Petra Mayr (Active Family Gioiosa), Egon Tretter (Garda Sporting Club Hotel), Alberto Bertolini (Hotel Luise), Elisa Mazzalai (Hotel Garnì Al Frantoio), Simone Nodari (Hotel Baia Azzurra), Elisa Ressegotti (Hotel Villa Magnolia), Federico Amistadi (ArcoVacanze), Monica Moretti (Hotel Garnì Villa Moretti), Francesca Spagnolli (Good Life Hotel Garden) e Monica Zeni (Gardea Soulfamily Resort). La formazione delle cariche e l’individuazione dei delegati nel consiglio direttivo provinciale di Asat avverranno in una successiva riunione.

Molto apprezzato dagli associati l’intervento del Presidente Battaiola che nella sua relazione ha fatto un bilancio dell’azione sindacale di ASAT in questi quattro anni, soffermandosi in maniera particolare su alcuni temi quali la pandemia, la riforma delle APT, la sostenibilità, il mercato del lavoro per chiudere il suo intervento evidenziando le sfide future che aspettano il settore turistico e la nostra associazione in particolare.

A questo proposito, durante l’incontro annuale dei soci, è stata presentata un’importante novità per le aziende del settore turistico gardesano e per i loro collaboratori: il progetto Foresteria.

Preso atto del grave problema della scarsa disponibilità di alloggi per i collaboratori stagionali che affligge il settore turistico, l’Associazione Albergatori, nell’ottica di provare a dare una risposta alla mancanza di alloggi, ha cercato una soluzione da poter attivare già per la stagione estiva 2023 con un progetto unico ad oggi sul nostro territorio. Così, con un intenso lavoro di squadra, l’Associazione Albergatori Alto Garda e Ledro, sempre vicina alle necessità dei propri associati, è stata in grado di creare un progetto pilota per il territorio trentino. Naturalmente trattandosi di una prima esperienza sul territorio si è deciso di farlo su piccoli numeri.

La struttura alberghiera individuata (Hotel Marchi) che si trova ad Arco offrirà alloggio esclusivamente a lavoratori delle aziende del settore turistico, con precedenza a quelle associate all’Asat, con possibilità di ospitare 32 dipendenti a costi convenienti per le aziende. Naturalmente non copre il fabbisogno complessivo di posti letto per i lavoratori del nostro territorio, ma è un passo importante ed una prima risposta concreta a questo problema molto sentito dai nostri associati.

Per maggiori informazioni, le aziende interessate alla foresteria possono contattare l’ufficio Asat di Riva del Garda scrivendo a asat.riva@asat.it oppure chiamando il numero 328 4553605 (dott.ssa Giovanna Tasin).