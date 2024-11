“ARMONIE D’INVERNO” * PERGINE VALSUGANA (TN): «GRANDE SUCCESSO PER IL MERCATINO DI NATALE, NEL FINE SETTIMANA PROTAGONISTE MUSICA E FAMIGLIE»

08.26 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Archiviati i due primi fine settimana, coronati da grande successo di presenze e con l’accensione dell’Albero di Natale che ha proiettato Pergine Valsugana e il suo Mercatino di Natale Armonie d’Inverno: Festival di comunità a livello nazionale, il calendario di iniziative si allarga coinvolgendo anche il mondo della musica e ancora più in maniera incisiva quello delle famiglie. Se sabato e domenica sono state un’occasione per riscoprire il patrimonio straordinario di iniziative e servizi offerti per il tempo libero, la formazione e lo sport, nonché per porre l’accento anche sull’importanza del commercio locale, evidenziando il valore del rapporto personale messo fortemente in crisi dalla “moda” degli acquisti online, il prossimo week end vedrà il centro storico e, durante la notte, presso Palazzo Hippoliti, trasformarsi in una grande arena di musica. Si inizia venerdì sera con Aperitivo d’Inverno con deliziosi, momenti enogastronomici unici e degustazioni destinati a far scoprire sapori straordinari. Il tutto accompagnato da un DJ SET di qualità capace di rendere questi momenti un’esperienza sensoriale unica.

Musica come elemento storico-aggregativo sviluppato in tutte le sue forme – spiegano il direttore organizzativo Pino Putignani e la presidente Copi Claudia Zeni -. Il centro storico diverrà un palcoscenico all’aperto ravvivato da suoni e melodie. Il fine settimana sarà animato da una maratona musicale che vedrà concerti, DJ set, performance sparse per il centro e momenti di musica ininterrotta che accompagneranno il pubblico fino al mattino. L’evento prenderà il via con l’apertura dell’Area FOOD & BEVERAGE e un’atmosfera rilassante nei bar grazie a DJ set e lounge music. Le performance musicali si diffonderanno poi per le strade e i bar, crescendo fino a culminare in una serata di musica. A partire dalle 21.00 fino alle 10 del mattino del 24 novembre la musica proseguirà senza sosta durante la notte all’interno di Palazzo Hippoliti in una sorta di staffetta no-stop.

Parallelamente il centro storico di Pergine è diventato in un luogo di gioia e tradizione e lo sarà sino a domenica 25 dicembre. Non a caso GNOMOLAND Family Village già divenuto il cuore pulsante delle attività per i più piccoli, con punto finale alla Vigilia con la consegna dei giocattoli donati dai bambini.

In tema di intrattenimenti a tema non mancano agli eventi speciali: dall’aperitivo natalizio del venerdì, ai concerti e spettacoli che animeranno le giornate, come ad esempio la maratona cinematografica che si svolgerà solo presso il Teatro di Pergine dalle ore 17.30 del 25 dicembre fino alle ore 17.30 del 26 dicembre. Un’esperienza magica per tutta la famiglia, dove il calore delle tradizioni si fonde con l’allegria delle feste!

Tornando all’ultimo fine settimana sono stati in migliaia i visitatori In via Pennella dove sono allestiti gli stand degli Istituti locali, della Scuola Musicale Camillo Moser, dei Vigili del Fuoco Volontari, dell’associazione Artigiani sezione dell’Alta Valsugana, del Break Point che ha allestito un piccolo City Golf, dell’Oratorio, del Coro Castel Pergine, della Scuola di Musica moderna, e della Compagnia di Danza Dont Stop Moving. Il tutto in simbiosi con i negozi ubicati slungo la via che forniscono un supporto logistico. È stato un ritorno al passato – spiegano Putignani e Zeni -, un’occasione per riscoprire il patrimonio straordinario di iniziative e servizi offerti per il tempo libero, la formazione e lo sport. L’evento ha posto con successo l’accento anche sull’importanza del commercio locale, evidenziando il valore del rapporto personale messo fortemente in crisi dalla “moda” degli acquisti online”.

Armonie d’Inverno: Festival di comunità vive su cinque punti strategici del centro di Pergine, ognuno caratterizzato da proposte ben definite per grandi e piccini: GNOMOLAND Family Village in Piazza Serra | 10.00-21.30; Il LABORATORIO DEGLI GNOMI Via Crivelli, 25 | 15.00-18.00; La PIAZZETTA DEGLI ARTISTI Piazza Garibaldi – Teatro | 10.00-21.30; L’AREA ARMONIE ARTIGIANALI Mercatino Via Pennella, Piazza Municipio, Via Cerri | 10.00-19.00 e l’AREA FOOD & BEVERAGE Piazza Fruet | 10.00-21.30. Ogni venerdì Aperitivi d’Inverno nei locali del centro.

Tra le opportunità vi è anche la possibilità di raggiungere Pergine Valsugana in treno, evitando così lo stress da traffico e da parcheggi. Terminal è un must tra gli amanti dei “trenini” perché la Stazione FS da decenni è il sogno di migliaia di ferromodellisti in Italia e all’estero, che amano la sua riproduzione in scala H0 fatta dalla Rivarossi. All’interno della stazione vi è un plastico che riproduce la Ferrovia della Valsugana, visitabile durante i fine settimana grazie alla collaborazione del Model Club Pergine che vi ha sede e dove è allestito un fantastico plastico.

Ecco perché “Armonie d’Inverno” è molto più di un Mercatino di Natale a Pergine Valsugana: gli organizzatori garantiscono di far vivere ai propri ospiti un’esperienza capace di emozionare e unire persone di tutte le età, creando momenti indimenticabili di gioia e condivisione.