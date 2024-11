“ARMONIE D’INVERNO” * PERGINE VALSUGANA – MERCATINI NATALE 2024: «ARRIVANO I PERCHTEN, I KRAMPUS BUONI DELL’AUSTRIA»

18.44 - giovedì 28 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Archiviata la lunga ed elettrizzante maratona musicale che ha caratterizzato nell’ultimo fine settimana il centro storico e Palazzo Hippoliti, trasformatisi per l’occasione in una grande arena di musica, il weekend di San Nicolò inaugura la parte natalizia di “Armonie d’Inverno”, unendo tradizione e divertimento. Al Mercatino di Natale a Pergine Valsugana si torna alla normalità con una proposta legata tradizionalmente dedicata espressamente ai bambini e alle famiglie. Come spiega Pino Putignani, direttore organizzato dell’evento, abbiamo in calendario tre appuntamenti sabato pomeriggio (16.30), domenica mattina (10,30) e pomeriggio (16.30) con protagonisti i Perchten ovvero i “Krampus buoni” che arrivano dall’Austria. E parallelamente daremo vita alla raccolta dei giocattoli per i bambini meno fortunati”.

Con questa esibizione – spiega la presidente Claudia Zeni – Copi (Consorzio Operatori Pergine Iniziative – ndr) intende rafforzare il concetto di socialità e comunità del nostro evento natalizio. I Perchten che si esibiranno a Pergine sono un gruppo proveniente da Amstetten, la città gemellata con la nostra sin dal 1978. Simboleggiano il superamento della paura dell’oscurità e delle creature mitologiche. L’associazione Mostviertler Königsperchten, fondata nel 1993, ha riportato in vita questa tradizione, con maschere artigianali. Diversi dai Krampus, i Perchten usano code di cavallo per portare “fortuna e fertilità”. Sono talmente apprezzati e richiesti che ogni anno si esibiscono in molte manifestazioni non solo in Austria ma anche in Germania. Ed è onore poterli proporre ai nostri cittadini e ospiti”.

I costumi che i Perchten sfoggeranno in Alta Valsugana sono interamente fatti a mano, con mascheroni realizzati in cartapesta e dotati di corna vere ed accessori di legno. La maschera può pesare fino a 19 chilogrammi e l’intero costume compreso di accessori, come ad esempio i campanacci, arriva a superare la quarantina di chilogrammi. Per chi si traveste la sfilata diventa insomma una vera e propria maratona fisica, considerando i 45 chili che mediamente pesa il travestimento. Ma peraltro tutto questo si trasforma in un grande spettacolo capace di coinvolgere chi vi assiste. In un clima di armonia di dolcezza scherzosa. Questo perché a differenza dei Krampus “cattivi”, i Perchten ovvero i “Krampus buoni” nelle mani reggono una sorta di coda di cavallo di crine con cui toccano gli spettatori e in particolare i bambini: con il loro tocco vogliono infatti augurare prosperità, fortuna e fertilità.

Tradizionalmente i Krampus sono dei demoni dalle sembianze mostruose e animalesche, scatenati e molto inquietanti, che si aggirano alla ricerca dei bambini “cattivi”. I loro volti sono coperti da terrificanti maschere diaboliche, i loro abiti sono laceri, sporchi e consunti: vagando per le vie dei paesi, provocano rumori con campanacci o corni e durante il loro tragitto colpiscono con frustate la gente. L’origine di questa usanza, mantenuta con fiero orgoglio in molti comuni facenti parte dell’area ex-austro-ungarica, risale al periodo pre-cristiano.

In Alto Adige e in altre zone, il Krampus ha in mano una frusta fatta di ramoscelli e un sacco sulla spalla: secondo la leggenda, egli prende i bambini che sono stati cattivi e li porta via nel suo sacco fra urla, mugugni e grida. Nulla di tutto questo invece per i Perchten il cui animo e il comportamento è gentile.

Come nei precedenti tre fine settimana si inizia venerdì sera con Aperitivo d’Inverno e deliziosi, momenti enogastronomici unici e di degustazioni proposti nei pubblici esercizi del centro. Il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale. Musica come elemento storico-aggregativo sviluppato in tutte le sue forme – spiegano Putignani e Zeni -. capace di trasformare il centro storico in un palcoscenico all’aperto ravvivato da suoni e melodie.

In questi tre fine settimana il centro storico di Pergine si è anche trasformato in un luogo di gioia e lo sarà sino a domenica 25 dicembre. Non a caso il GNOMOLAND Family Village è già divenuto il cuore pulsante delle attività per i più piccoli. E nel fine settimana ospiterà la raccolta dei giocattoli non più utilizzati dai bambini. “Natale di gioia invita i bambini a donare giocattoli ai meno fortunati, che verranno destinati all’organizzazione “Il Villaggio SOS”, impegnata ad aiutare famiglie e bambini in difficoltà – spiega Pino Putignani -. I giocattoli raccolti saranno esposti nella vetrina del “Laboratorio degli Gnomi”. Le donazioni potranno essere effettuate presso i negozi aderenti al consorzio, e come segno di ringraziamento, i piccoli donatori riceveranno due ingressi gratuiti al palaghiaccio. Un’iniziativa che insegna ai bambini il vero spirito del Natale, fondato su condivisione e generosità”. E poi spazio alle bancarelle con le loro intriganti proposte e per gli amanti dei peccati di gola non manca l’area dedicata, ospitata in piazza Fruet.

Armonie d’Inverno: Festival di comunità vive su cinque punti strategici del centro di Pergine, ognuno caratterizzato da proposte ben definite per grandi e piccini: GNOMOLAND Family Village in Piazza Serra | 10.00-21.30; Il LABORATORIO DEGLI GNOMI Via Crivelli, 25 | 15.00-18.00; La PIAZZETTA DEGLI ARTISTI Piazza Garibaldi – Teatro | 10.00-21.30; L’AREA ARMONIE ARTIGIANALI Mercatino Via Pennella, Piazza Municipio, Via Cerri | 10.00-19.00 e l’AREA FOOD & BEVERAGE Piazza Fruet | 10.00-21.30.

Tra le opportunità vi è anche la possibilità di raggiungere Pergine Valsugana in treno, evitando così lo stress da traffico e da parcheggi. Terminal è un must tra gli amanti dei “trenini” perché la Stazione FS da decenni è il sogno di migliaia di ferromodellisti in Italia e all’estero, che amano la sua riproduzione in scala H0 fatta dalla Rivarossi. All’interno della stazione vi è un plastico che riproduce la Ferrovia della Valsugana, visitabile durante i fine settimana grazie alla collaborazione del Model Club Pergine che vi ha sede e dove è allestito un fantastico plastico.

Ecco perché Armonie d’Inverno” è molto più di un Mercatino di Natale a Pergine Valsugana: gli organizzatori garantiscono di far vivere ai propri ospiti un’esperienza capace di emozionare e unire persone di tutte le età, creando momenti indimenticabili di gioia e condivisione.