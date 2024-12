“ARMONIE D’INVERNO“ * MERCATINO NATALE – PERGINE VALSUGANA (TN): «PROTAGONISTI DEL QUINTO FINE SETTIMANA, I “RUFIOI“ DELLA VALLE DEI MÒCHENI»

16.18 - venerdì 6 dicembre 2024

Sono i “Rufioi” i protagonisti del quinto fine settimana di Armonie d’Inverno: Festival di comunità ovvero il Mercatino di Natale organizzato in centro sino al 6 gennaio da COPI – Consorzio Operatori Pergine Iniziative | VisitPergine per festeggiare le ricorrenze natalizie e di Fine Anno, con una grande attenzione alla socialità. E in questo periodo cosa c’è di più tradizionale nelle nostre vallate se non il sedersi a tavola e condividere con familiari e amici il “cibo delle festa”, i piatti tradizionali che ogni vallata custodisce gelosamente. Ecco quindi la proposta che parte da Pergine Valsugana per domani sabato 7 dicembre: La grande festa dei Rufioi Bontà della tradizione: storia, cibo e cucina di un piatto trentino da riscoprire in chiave moderna con quattro ristoranti del perginese Al Moro, Al Cavalletto, La Rotonda e Antiche Contrade pronti a proporre la loro variante dei Rufioi.

I Rufioi della Valle dei Mòcheni sono un piatto tipico di questa affascinante valle trentina, ricca di storia e tradizioni. La loro origine è antica e si intreccia con la cultura e la vita contadina della comunità mòchena. La verza vi trionfa come protagonista della cucina di montagna. Questi deliziosi ravioli rappresentano un simbolo delle feste e delle celebrazioni locali con ricette tradizionali e varianti tramandate gelosamente di generazione in generazione, allo scopo di mantenere intatti i sapori e l’utilizzo esclusivamente degli ingredienti originali.

Tutto questo rientra tra le proposte enogastronomiche volute dal direttore organizzativo Pino Putignani che trovano la massima espressione nei pubblici esercizi di Pergine e nell’area Food & Beverage di Armonie d’Inverno, con lo slogan Tradizioni da bere, sapori da gustare. In Piazza Fruet gli stand sono aperti il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 21.30 e il venerdì sera dalle 17.00 alle 21.00. Qui si possono assaggiare vari piatti tipici quali Polenta, tonco de pontesel, canederli e gulasch. Panini gustosi con pasta di lucanica, wurstel, salumi tipici ma anche versioni vegetariane. E poi Arrosticini, Tortel di patate con vari abbinamenti, taglieri gustosi e brodo vegetariano. Ma anche Pizza in chiave natalizia con farciture a tema, bretzel e focacce particolari. Per i golosi non mancano i dolci tipici trentini, torte artigianali e strudel di mele. Infine ecco il Parampampoli, vin brulè, brulè mocheno, bombardino, jaegertee, gin brulè, birre artigianali e vini locali, brulè di mela e cioccolata calda in vari gusti.

E se lo scorso fine settimana vi è stata un’esplosione di gioia, di divertimento, di curiosità, capace di emozionare migliaia di persone, grandi e piccini grazie alla presenza dei Perchten ovvero i Krampus buoni giunti in Trentino dalla cittadina austriaca di Amstetten alla vigilia di San Nicolò, venerdì prossimo ad animare il mercatino natalizio Armonie d’Inverno sarà il tentativo di Primato da Guinness legato alla tradizione della Strozega. Una usanza legata alla credenza che il rumore scacci gli spiriti maligni, purificando le strade per l’arrivo di Santa Lucia.

E proprio legato al rumore Il 13 dicembre vi sarà il tentativo da Guinness della Strozega più lunga e numerosa al Mondo in collaborazione con il Guinnes Club 92 Trento. Il Comitato Organizzatore del mercatino di Natale sta collaborando con l’Oratorio di Pergine per far nascere la “Strozega” più lunga di tutte! Portate i vostri barattoli e coperchi – è l’appello di Claudia Zeni, presidente Copi – e insieme faremo la storia con un Guinness dei Primati di rumore e divertimento nel giorno di Santa Lucia. Come sempre nella sera di giovedì 12 si terrà il tradizionale rito di Santa Lucia che vedrà i bambini partecipare a una rumorosa processione trascinando barattoli e coperchi per creare un frastuono caratteristico nelle vie dei sobborghi”.

Armonie d’Inverno: Festival di comunità vive su cinque punti strategici del centro di Pergine, ognuno caratterizzato da proposte ben definite per grandi e piccini: GNOMOLAND Family Village in Piazza Serra | 10.00-21.30; Il LABORATORIO DEGLI GNOMI Via Crivelli, 25 | 15.00-18.00; La PIAZZETTA DEGLI ARTISTI Piazza Garibaldi – Teatro | 10.00-21.30; L’AREA ARMONIE ARTIGIANALI Mercatino Via Pennella, Piazza Municipio, Via Cerri | 10.00-19.00 e l’AREA FOOD & BEVERAGE Piazza Fruet | 10.00-21.30.

Tra le opportunità vi è anche la possibilità di raggiungere Pergine Valsugana in treno, evitando così lo stress da traffico e da parcheggi. È anche un sogno tra gli amanti dei “trenini” perché la Stazione FS da decenni è il sogno di migliaia di ferromodellisti in Italia e all’estero, che amano la sua riproduzione in scala H0 fatta dalla Rivarossi. All’interno della stazione vi è un plastico che riproduce la Ferrovia della Valsugana, visitabile durante i fine settimana grazie alla collaborazione del Model Club Pergine Valsugana che vi ha sede e dove è allestito un fantastico plastico (QUI IMMAGINI VIDEO).

Ecco perché Armonie d’Inverno” è molto più di un Mercatino di Natale a Pergine Valsugana: gli organizzatori garantiscono di far vivere ai propri ospiti un’esperienza capace di emozionare e unire persone di tutte le età, creando momenti indimenticabili di gioia e condivisione. Socialità e Comunità sono le parole d’ordine.