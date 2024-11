ARCIGAY – TRENTINO * «DOMANI IL CONGRESSO TERRITORIALE, PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI»

10.49 - venerdì 29 novembre 2024

Arcigay del Trentino: domani il congresso territoriale per il rinnovo delle cariche sociali. È convocata per domani, sabato 30 novembre, alle 15.30 nello Spazio Bigaran di via Torre Verde 21 a Trento l’Assemblea ordinaria con funzione di congresso per il rinnovo delle cariche sociali di Arcigay del Trentino.

All’ordine del giorno ci sono la relazione del presidente uscente, l’intervento degli e delle ospiti, la relazione del tesoriere uscente, la presentazione e votazione della mozione e delle cariche sociali collegate, la presentazione e votazione degli ordini del giorno.

Durante l’assemblea verrà presentata e messa in votazione la mozione “Resistere per i diritti, costruire comunità”, consultabile all’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1ZszlLi-kQy-Ng3hUoYk2jPMSDkooTwyv/view. La mozione è presentata dal gruppo formato da Shamar Droghetti (candidato presidente), Lucrezia Michelotti (candidata vicepresidente) e come persone candidate al consiglio Alex Astolfi, Sara Caneppele, Enrico Dal Fovo, Eris Ferrari, Nicola Gretter, Francesco Parente e Lorenzo Varponi.

A partire dalle ore 16 sono previsti gli interventi di:

Giulia Casonato, in rappresentanza del Comune di Trento

Marina Zanotelli, Agedo Trentino

Christian Contarino, Referente esterno di Famiglie Arcobaleno per il Trentino – Alto Adige

Silvia Valduga, vicepresidente Forum trentino per la pace e i diritti umani

Mario Cossali, Anpi del Trentino

Annamaria Covi, Lila del Trentino

Alessia Tuselli, Commissione Pari Opportunità

Andrea Grosselli, Cgil del Trentino

Andrea La Malfa, Arci del Trentino

Giulia Poliandri, Zona Franca

La convocazione, il regolamento di assemblea e il modulo per la delega sono disponibili su www.arcigaytrento.it.