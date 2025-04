ARCIGAY – TRENTINO * COMUNALI 2025 – APPELLO AI CANDIDÀTI: «LA POLITICA SIA PIÙATTENTA ALLE PERSONE LGBTQIA+, PER CONTRASTARE ODIO E DISCRIMINAZIONI»

12.17 - mercoledì 30 aprile 2025

In vista delle elezioni comunali del 4 maggio, Arcigay del Trentino, Agedo Trentino e Zona Franca hanno chiesto alle persone candidate di sottoscrivere un documento programmatico con alcune proposte per la promozione dei diritti civili e il contrasto alle discriminazioni verso la comunità LGBTQIA+.

Tradizionalmente, i comuni trentini hanno sempre dimostrato attenzione per questi temi, con alcuni dei più grandi – Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Vallelaghi – che nel corso degli anni hanno aderito a Re.A.Dy, la Rete delle Regioni, Province autonome ed enti locali impegnate a prevenire e contrastare le discriminazioni legate a orientamento sessuale e identità di genere.

Il documento condiviso dalle tre associazioni si articola in tre sezioni: azione, con iniziative legate, tra l’altro, alla formazione, alla comunicazione, alla parità di genere, al contrasto alla violenza di genere e alla promozione della salute sessuale; sensibilizzazione, in particolare per quanto riguarda gli ambiti della sanità, della scuola e della cultura; collaborazione, affinché le amministrazioni si impegnino a coinvolgere le realtà che sul territorio sono attive in questi ambiti.

L’appello di Arcigay, Agedo e Zona Franca è stato condiviso con le persone che si candidano a guidare le amministrazioni comunali nei prossimi cinque anni, con le liste che supportano le loro candidatura e, tramite queste, con le persone che si candidano a entrare nei consigli comunali.

Le adesioni

Per il Partito Democratico: Giulia Casonato (Trento), Filomena Chilà (Trento), Maria Giovanna Franch (Trento), Mirko Casagrande Zampedri (Pergine), Giuseppe Lo Presti (Trento), Lucio Matteotti (candidato sindaco a Dro), Alessio Zanoni (candidato sindaco a Riva), Federico Zappini (Trento).

Per Alleanza Verdi Sinistra: Renata Attolini (Trento), Alessandra Benacchio (Trento), Cadigena Lima (Pergine), Simone Lucchiari (Trento), Francesca Salvetti (Trento), Donato Scrinzi (Trento), Mattia Zadra (Trento).

Per Generazione Trento: Massimo Delaiti, Manuela Guidolin, Clara Lunardelli, Albertina Pretto.

Shamar Droghetti, presidente di Arcigay del Trentino: «In un’epoca in cui i diritti acquisiti vengono troppo spesso rimessi in discussione, è fondamentale che la politica locale si assuma la responsabilità di proteggere e promuovere l’inclusione. Abbiamo chiesto azioni concrete e visibili: la risposta di tante persone candidate ci conforta, ma resta chiaro che vigileremo affinché gli impegni sottoscritti non restino promesse elettorali. La nostra comunità non è disposta a tornare indietro. Continueremo a lavorare in rete, in ascolto e in azione, per un Trentino più giusto, per tuttə».

È ancora possibile sottoscrivere il documento scrivendo ad adesione@arcigaytrento.it.