ARCIGAY TRENTINO * ASSEMBLEA-CONGRESSO: « SHAMAR DROGHETTI RIELETTO PRESIDENTE, LUCREZIA MICHELOTTI È VICEPRESIDENTE»

Si è svolta questo pomeriggio nello Spazio Bigaran di via Torre Verde a Trento, l’assemblea ordinaria con funzione di congresso di Arcigay del Trentino. Circa quaranta le persone associate presenti anche attraverso delega.

L’assemblea si è aperta con i saluti istituzionali. Sono intervenuti: Giulia Casonato, assessora del Comune di Trento con delega in materia di transizione verde, innovazione digitale e partecipazione; Marina Zanotelli di Agedo Trentino; Giulia Poliandri dell’associazione Zona Franca; Christian Contarino, referente di Famiglie Arcobaleno Trentino – Alto Adige; Silvia Valduga, vicepresidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani; Mario Cossali, presidente di Anpi del Trentino; Alessia Tuselli, componente della Commissione Pari Opportunità; Andrea Grosselli, segretario della Cgil del Trentino; Andrea La Malfa, presidente di Arci del Trentino.

Tutti gli interventi hanno ribadito l’importanza del lavoro di Arcigay del Trentino sul territorio e l’intenzione di continuare a lavorare insieme per costruire un Trentino più inclusivo e solidale.

Il presidente uscente Shamar Droghetti ha relazionato l’assemblea sui tre anni del suo mandato. Tre anni densi – ha detto Droghetti – durante i quali sono stati rinsaldati i legami con la comunità dopo un momento difficile come quello del Covid.

«In questi tre anni – ha proseguito Droghetti – abbiamo dovuto consolidare i traguardi conquistati e fare fronte comune contro gli attacchi provenienti da una parte della politica locale. Tra i risultati conseguiti nel passato mandato, voglio ricordare la fondazione di nuovi gruppi all’interno di Arcigay del Trentino: il gruppo T, che offre uno spazio di confronto sicuro alle persone trans, e il gruppo Sport, dedicato alla socializzazione e all’incontro».

Un grande lavoro è poi stato svolto dal gruppo Scuola: «Negli ultimi tre anni abbiamo organizzato circa 120 interventi nelle scuole, nonostante un clima politico non certo favorevole».

Importante anche l’impegno sugli eventi: «Abbiamo organizzato tanti eventi, sempre con l’attenzione a creare uno spazio safe. Voglio citare le edizioni del festival Liberi e libere di essere e l’edizione 2023 del Dolomiti Pride, un momento di grande orgoglio che ha richiesto alla nostra associazione uno sforzo enorme».

Per quanto riguarda l’advocay, Droghetti cita la proficua collaborazione con l’Apss.

È stata poi sottoposta all’assemblea una versione aggiornata dello statuto, che recepisce le modifiche rese necessarie dalla riforma del Terzo Settore, con inoltre una variazione che elimina il numero massimo di persone nel consiglio direttivo.

Il presidente uscente – e candidato presidente per un secondo mandato – ha poi presentato all’assemblea la mozione “Resistere per i diritti, costruire comunità”.

«La mozione – ha spiegato Droghetti – capitalizza il lavoro fatto all’interno delle assemblee aperte che si sono svolte nei mesi scorsi. A livello nazionale e internazionale, soffia forte il vento della destra, con tante iniziative che vanno a penalizzare le persone Lgbtqia+, pensiamo a quello che sta succedendo in Russia o in Uganda. Ancora una volta siamo sotto attacco e nelle condizioni di doverci difendere.

Le sfide per i prossimi tre anni sono tante. Vorremmo riuscire a essere ancora più incisivi sul territorio, a partire dall’allargamento della base associativa».

Nella presentazione della mozione sono state poi convolte le persone che si candidavano a entrare nel direttivo con Droghetti.

L’assemblea ha poi approvato all’unanimità la mozione e con essa le candidature collegate. Shamar Droghetti è confermato presidente, affiancato nuovamente da Lucrezia Michelotti come vicepresidente. Sono confermati nel consiglio direttivo anche Nicola Gretter ed Enrico Dal Fovo. Entrano come nuovi componenti Alex Astolfi, Sara Caneppele, Eris Ferrari, Francesco Parente e Lorenzo Varponi.