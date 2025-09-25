ARCIDIOCESI TRENTO * “TEMPO DEL CREATO”: «VENERDÌ 26 SETTEMBRE INCONTRO ECUMENICO, PREGHIERA E RIFLESSIONE SU PACE ED AMBIENTE (18.00)»

17.50 - giovedì 25 settembre 2025

Proseguono le iniziative della Chiesa trentina per il “Tempo del Creato” (fino al 4 ottobre, sul tema “Pace con il Creato”). La Rete Diocesana Custodia del Creato propone venerdì 26 settembre a Trento un importante appuntamento ecumenico, in collaborazione con il Consiglio delle Chiese Cristiane di Trento.

Alle ore 18.00, nella chiesa di Santa Margherita (di fronte a S. Maria Maggiore), si terrà un incontro di riflessione e preghiera aperto alla cittadinanza. Saranno presenti rappresentanti della Chiesa Avventista, Luterana, Ortodossa rumena, Foursquare Gospel Italia, della Paki-Hindu Christian Community e della Chiesa Cattolica: un segno concreto di dialogo e unità tra le diverse confessioni cristiane.

Custodia del Creato, una tradizione ecumenica

La cura del Creato e l’impegno contro la crisi ambientale sono valori che uniscono le Chiese cristiane – e non solo – da decenni. Già le assemblee ecumeniche di Vancouver (1983) e Basilea (1989) hanno posto le basi per una riflessione condivisa, dalla quale è nata anche la Giornata Mondiale per la Custodia del Creato del 1° settembre.

Da allora, il dialogo tra le Chiese si è intensificato, dando vita a iniziative comuni, prese di posizione verso le istituzioni e progetti di sensibilizzazione rivolti alla società.

L’appuntamento di Trento si inserisce in questa lunga tradizione, con l’obiettivo di unire preghiera e impegno concreto per un futuro più giusto e sostenibile.