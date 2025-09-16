ARCIDIOCESI TRENTO * MORTE DI MATILDA FERRARI: VESCOVO TISI, «UN ALTRO GERMOGLIO SPEZZATO SUL NASCERE CI LASCIA SENZA FIATO»

13.53 - martedì 16 settembre 2025

Morte di Matilda Ferrari, il cordoglio del vescovo Lauro. In merito alla tragica morte a soli 15 anni di Matilda Ferrari, travolta da un camion ieri a Giustino mentre raggiungeva la scuola, l’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia e alla comunità:

“Un altro germoglio spezzato sul nascere ci lascia senza fiato. A nome mio personale e di tutta la Chiesa trentina, voglio esprimere la più profonda e sincera vicinanza alla famiglia di Matilda, alla comunità di Giustino – il paese in cui sono nato – e all’intera val Rendena. Il nostro abbraccio si faccia intensa preghiera a Dio, affinché la vita di Matilda, il suo entusiasmo, la sua determinazione, i suoi sogni diventino garanzia che anche dal dolore più atroce fiorirà, con lei, una nuova, reciproca, carezza nell’eternità”.