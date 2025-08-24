ARCIDIOCESI TRENTO * DON ANDREA DECARLI: «IN RIPRESA DOPO IL MALORE, LASCIA LE PARROCCHIE DEL DUOMO E S. MARIA (AFFIDATE A DON MARCO BERTI)»

07.47 - domenica 24 agosto 2025

Don Andrea Decarli, in ripresa dopo il malore, lascia le parrocchie del Duomo e Santa Maria, affidate a don Marco Berti. Dopo il malore avvertito a giugno e a seguito di un lungo periodo di riabilitazione, il parroco delle comunità cittadine del Duomo e di Santa Maria Maggiore, don Andrea Decarli, ha recuperato pienamente la mobilità, grazie alle cure ricevute e accompagnato dall’affetto e dalla preghiera di numerosi fedeli.

Tuttavia, il percorso di riabilitazione ancora in corso non gli consente di assumere il pieno peso della guida pastorale delle parrocchie. Con gratitudine e riconoscenza, don Andrea conclude il suo generoso servizio di parroco, ringraziando la comunità e tutti coloro che lo hanno sostenuto con la preghiera.

L’Arcivescovo affida a don Marco Berti, attualmente in servizio in alcune comunità del perginese, il compito di proseguire il cammino pastorale delle parrocchie del Duomo e di Santa Maria. Don Marco entrerà ufficialmente in servizio come parroco nel corso del mese di ottobre. Sarà organizzata, in un momento opportuno, una celebrazione di ringraziamento per manifestare a don Andrea la gratitudine per la dedizione e l’impegno profuso in questi anni.

La notizia relativa all’avvicendamento viene comunicata ai fedeli nelle Messe di questo fine settimana, insieme al ringraziamento speciale ai volontari delle comunità di Duomo e Santa Maria per la loro generosità e il loro impegno, particolarmente preziosi in un delicato periodo di cambiamento.