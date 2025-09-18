ARCIDIOCESI – TRENTO * DISARMO: «DON FABIO CORAZZINA E DON NANDINO CAPOVILLA, DUE GLI APPUNTAMENTI PER PARLARE DI PACE (19 E 23/9)»

12.03 - giovedì 18 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In vista della marcia per la pace Perugia-Assisi del 12 ottobre, l’Arcidiocesi di Trento, attraverso il Tavolo diocesano Giustizia e Pace, le Acli Trentine e altre realtà associative propongono due incontri rispettivamente a Trento e Rovereto sui temi della pace, del disarmo e della giustizia.

19 settembre a Trento con don Corazzina

Il primo appuntamento sarà con don Fabio Corazzina, venerdì 19 settembre alle ore 20.30 a Trento nell’aula magna del Seminario diocesano (corso Tre Novembre) sul tema “Custodire l’umanità oggi. Disarmo e giustizia”. Don Fabio è sacerdote bresciano, da tempo impegnato sui temi della pace e della non-violenza.

23 settembre a Rovereto con don Capovilla

Un secondo appuntamento in preparazione alla marcia si terrà martedì 23 settembre alle 20.30, presso la Sala della Filarmonica di Rovereto, con don Nandino Capovilla e Betta Tusset che presenteranno il loro libro, dal titolo “Sotto il cielo di Gaza”. Nella tragedia smisurata che continua a sconvolgere il territorio palestinese occupato, i due autori, che si definiscono “raccoglitori di storie” hanno ricostruito un lungo anno di ingiustizie e sofferenze. Anche in questo caso, l’appuntamento è organizzato dal Tavolo diocesano Giustizia e Pace assieme alle Acli trentine e al Centro Pace, Ecologia e Diritti umani di Rovereto.

Verso Perugiassisi…

“Imagine all the People – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”: è questo il titolo e il tema centrale dell’ottava Assemblea dell’ONU dei popoli, che si terrà a Perugia dal 9 al 12 ottobre. Al centro della tre giorni ci sarà l’urgente bisogno di costruire un mondo più giusto e pacifico, libero dalla guerra e dall’oppressione, dalla povertà e dallo sfruttamento umano e ambientale.

Al termine dell’assemblea, il 12 ottobre, si terrà la marcia per la pace PerugiAssisi. Il Comitato Marcia PerugiAssisi, che ha organizzato l’evento, ha invitato tutte le realtà e associazioni italiane impegnate nell’ambito sociale a organizzare incontri ed eventi in preparazione alla marcia.