ARCIDIOCESI TRENTO * DIGIUNO E PREGHIERA: «ACCOGLIAMO L’INVITO DI PAPA LEONE XIV PER LA PACE, VENERDÌ 22 AGOSTO»

10.34 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Diocesi di Trento accoglie l’invito di Papa Leone XIV a vivere la giornata di domani, venerdì 22 agosto, memoria liturgica della Beata Vergine Maria Regina, come tempo di digiuno e preghiera per la pace. Durante l’udienza generale di ieri, 20 agosto, in Aula Paolo VI, il Santo Padre ha chiesto ai fedeli di rivolgere una supplica corale alla Vergine Maria «perché il Signore asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati», con un ricordo particolare per la Terra Santa, l’Ucraina e tutte le regioni del mondo ferite dalla violenza.

L’arcivescovo Lauro, facendo proprio l’appello del Pontefice, invita le comunità parrocchiali e i fedeli della Chiesa trentina a unirsi alla preghiera universale:

“Viviamo insieme questa giornata di digiuno e invocazione – sottolinea – affinché la pace e la giustizia possano farsi strada là dove oggi prevalgono guerra e odio”.

Il Papa, nel suo intervento, ha ribadito che il perdono resta il fondamento di ogni autentico cammino di pace: “Senza il perdono non ci sarà mai la pace”.

La Diocesi di Trento esorta dunque tutti a raccogliersi in un’unica invocazione, certi che la preghiera possa diventare seme di speranza per un’umanità lacerata dai conflitti.