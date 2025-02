ARCIDIOCESI TRENTO * CONVEGNO – TUTELA MINORI: «LA PRESENTAZIONE DELLE “LINEE GUIDA” PER LE ATTIVITÀ PASTORALI, AL VIGILIANUM (22/2 – 9.00)»

16.06 - mercoledì 19 febbraio 2025

Tutela minori, la Diocesi di Trento presenta le “Linee guida” per le attività pastorali. Convegno sabato 22 febbraio al Vigilianum. La Diocesi di Trento presenta le “Linee guida per la tutela delle persone minorenni e vulnerabili nelle attività pastorali”: appuntamento nella mattinata di sabato 22 febbraio al Vigilianum (in via Endrici 14), nel corso di un convegno promosso dal Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori.

Il programma prevede a partire dalle ore 9.00 la presentazione delle Linee guida, redatte dal Tavolo degli Esperti del Servizio Tutela. Il documento sarà poi sottoscritto dall’arcivescovo Lauro Tisi, dal delegato dell’Area Annuncio e Sacramenti don Mattia Vanzo, dal presidente dell’Associazione Noi Trento Aps don Daniel Romagnuolo e da Bruno Daves, Rettore del Collegio Arcivescovile.

Alla firma delle Linee Guida e al relativo confronto in sala, seguirà l’intervento del prof. Ivo Lizzola, già docente di Pedagogia sociale e del conflitto all’Università di Bergamo, che riprenderà i temi emersi e offrirà spunti di riflessione sulla relazione educativa.

La partecipazione è aperta ad ogni persona interessata e in particolare è consigliata a quanti nelle parrocchie e negli oratori organizzano e curano attività pastorali rivolte ai minorenni (catechisti, animatori, educatori…).