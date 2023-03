ARCIDIOCESI DI TRENTO * “VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE“: « ALLA CATTEDRA DEL CONFRONTO L’ECONOMISTA NEGRI ED IL GIORNALISTA QUIRICO, COLLEGIO ARCIVESCOVILE (20/3 – 20.50) »

16.51 - sabato 18 marzo 2023

Saranno il giornalista Domenico Quirico e la storica dell’economia Vera Negri i protagonisti del secondo incontro della Cattedra del Confronto 2023, lunedì 20 marzo sul tema “Verso un nuovo ordine mondiale”. L’appuntamento è al Collegio Arcivescovile alle ore 20.45 (con possibilità di rivedere l’incontro sul canale YouTube della Diocesi e in onda su Telepace Trento venerdì 24 alle ore 20.30 con replica sabato 25 alle ore 16.50).

BIOGRAFIA DEI RELATORI

Domenico Quirico

Giornalista astigiano, con laurea in Giurisprudenza, è reporter per il quotidiano torinese «La Stampa» e caposervizio esteri. È stato corrispondente da Parigi e inviato di guerra. Ha raccontato il Sudan, il Darfur, la carestia e i campi profughi nel Corno d’Africa, l’Esercito di Resistenza del Signore in Uganda, ha seguito le Primavere Arabe, dalla Tunisia all’Egitto, ed è stato più volte in Libia, Mali, Somalia e Siria.

Il 9 aprile 2013, mentre si trovava in Siria come corrispondente, è stato rapito e liberato solo l’8 settembre dello stesso anno, in seguito ad un intervento dello Stato italiano.

Tra i suoi molti libri, ricordiamo Esodo. Storia del nuovo millennio (Neri Pozza, 2016), Morte di un ragazzo italiano. In memoria di Giovanni Lo Porto (Neri Pozza, 2019), Che cos’è la guerra. Il racconto di chi l’ha vissuta in prima persona (Salani, 2019), Testimoni del nulla (Laterza 2020), Guerra totale. La bancarotta bellicista (Neri Pozza 2022).

Infine, lo scorso febbraio, ha pubblicato per Mondadori Quando il cielo non fa più paura. Le storie della guerra per raccontare la pace, un libro destinato a ragazze e ragazzi con illustrazioni di Elisa Caroli. Nel tempo libero si diletta con la maratona e con la letteratura latina.

Vera Negri Zamagni

Laureata in filosofia presso l’Università Cattolica di Milano, ha insegnato nelle università di: Trieste, Brescia, Firenze, Cassino, Bologna nei campus di Forlì, Rimini e Bologna. Segretaria della Società Italiana degli Storici dell’Economia (1989-1993), membro del Comitato 10 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1994-1999), reggente della filiale di Bologna della Banca d’Italia (1996-2000 e 2011-2012). Laurea honoris causa dall’Università di Umeå (Svezia, 2001). Vicepresidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna e assessore alla Cultura (maggio 2000-dicembre 2002). Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani dal 2006 al 2010. Membro del GEV13 dell’Anvur 2012-13. È stata fondatrice e fino al 2001 co-editor della European Review of Economic History, e ha collaborato e collabora con molte riviste e giornali.

È vicepresidente della ONG CEFA, che lavora in Africa e America Latina e presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Hospice M.T.C. Seragnoli di Bentivoglio (Bologna). È direttore della Scuola di formazione all’impegno politico e sociale della diocesi di Bologna.