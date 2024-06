ARCIDIOCESI DI TRENTO * SOLENNITÀ SAN VIGILIO: «PROCESSIONE DA S. MARIA E MESSA IN CATTEDRALE CON CINQUE VESCOVI TRENTINI, IL 26/6 (9.30)»

13.43 - martedì 25 giugno 2024

olennità di San Vigilio, processione da S. Maria e Messa in cattedrale con cinque vescovi trentini. Tisi, nuova Lettera alla comunità. La Chiesa di Trento, insieme alla città capoluogo, celebra domani, mercoledì 26 giugno, il proprio patrono, San Vigilio alla presenza di ben cinque vescovi di origine trentina.

Il consueto pontificale avrà inizio con la processione alle ore 9.30 dalla basilica di Santa Maria Maggiore verso la Cattedrale. Sarà presieduto quest’anno dall’arcivescovo emerito di Trento monsignor Luigi Bressan, in occasione del suo 60° di ordinazione presbiterale e 35° di episcopato. Concelebrano, accanto all’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi, due vescovi missionari: il vescovo ausiliare emerito di Lima (Perù), monsignor Adriano Tomasi, pure lui al 60° di ordinazione presbiterale, e il vescovo emerito di Mossorò (Brasile), monsignor Mariano Manzana, nel suo 20° di episcopato. In Cattedrale ci sarà anche l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve monsignor Ivan Maffeis.

Nel corso della celebrazione saranno inoltre ricordati altri tre vescovi trentini che festeggiano importanti anniversari pur non potendo essere presenti in Duomo: monsignor Giancarlo Bregantini, vescovo emerito di Campobasso-Bojano che quest’anno raggiunge i 30 anni di episcopato; monsignor Giuseppe Filippi, vescovo comboniano da 15 anni, emerito della Diocesi di Kotido (Uganda) e monsignor Guido Zendron, vescovo di Paulo Afonso (Brasile), da poco settantenne.

Al termine della liturgia, l’arcivescovo Lauro, come accade dall’inizio del suo episcopato in occasione del patrono, farà dono della sua nuova Lettera alla comunità, quest’anno dal titolo “La scommessa”. La celebrazione sarà resa ancora più solenne dalla Cappella musicale del Duomo e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e da Telepace Trento. Alle ore 18 in Duomo la preghiera dei Secondi Vespri.

Foto di archivio