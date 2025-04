ARCIDIOCESI DI TRENTO * PRIMO MAGGIO: ARCIVESCOVO LAURO, «RIPARTO DAL PRIMIERO, CON IL GIUBILEO DEI LAVORATORI COMINCIA LA MIA NUOVA VISITA PASTORALE»

15.30 - martedì 29 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

1° maggio, con Giubileo dei Lavoratori riparte dal Primiero la Visita pastorale dell’arcivescovo Lauro. Domenica 4 inaugurazione. Riparte dal Primiero giovedì 1° maggio, con il Giubileo diocesano dei lavoratori, la Visita pastorale dell’arcivescovo Lauro Tisi alla Diocesi di Trento, iniziata ad ottobre nella Zona Rotaliana-Terre d’Avisio-Paganella.

Per la Festa dei lavoratori, dal titolo “Pellegrini di speranza”, l’appuntamento è a Passo Gobbera alle ore 9.30 con l’accoglienza della Croce Giubilare e la processione per raggiungere il Santuario di San Silvestro dove alle 10.30 si svolgerà la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo. Il Santuario di San Silvestro, abbarbicato sul Monte Totoga sopra Imèr, è uno dei luoghi di culto più antichi della zona.

L’iniziativa è della Diocesi (Area Testimonianza) con il coinvolgimento delle comunità parrocchiali del territorio e la collaborazione dei Circoli Acli di Primiero-Vanoi-Mis. Al termine della Messa, animata dal Coro Vanoi, pranzo comunitario a Passo Gobbera, organizzato dalle Associazioni del Vanoi, in collaborazione con i Nu.Vol.A.

Il messaggio dei vescovi italiani per il 1° maggio

“La tutela, la difesa e l’impegno per la creazione di un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, costituisce uno dei segni tangibili di speranza per i nostri fratelli, come Papa Francesco ci ha indicato nella Bolla di indizione dell’Anno giubilare”, ricordano i vescovi italiani nel loro Messaggio per il 1° maggio diffuso lo scorso 19 marzo, festa di San Giuseppe lavoratore, dal titolo “Il lavoro, un’alleanza sociale generatrice di speranza”.

“Se il dato statistico sulla disoccupazione, in forte calo, potrebbe spingere all’ottimismo, sappiamo invece – argomentano ancora i vescovi – che dietro persone formalmente occupate c’è un lavoro povero. Occorre, infine, considerare la situazione delle donne, che in alcuni ambiti vengono penalizzate non solo con una minore retribuzione, ma anche con l’assenza di garanzie nei tempi della gravidanza e della maternità. Non ci sarà piena giustizia, infine, senza sicurezza sul lavoro, la cui mancanza fa ancora tante vittime. Per dare speranza occorre invertire queste tendenze: sarà uno dei segni più rilevanti del Giubileo”.

Visita pastorale, fitto calendario: domenica 4 l’inaugurazione

A partire dal 1° maggio e fino al 6 giugno le comunità di Primiero, Vanoi e Mis vivranno settimane intense, fino ai primi di giugno, insieme all’arcivescovo Lauro che ha scelto di ripartire proprio da qui nel suo viaggio nell’ampia Zona Pastorale che oltre al Primiero riunisce le comunità parrocchiali della Valsugana e dell’altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna.

La Visita si muoverà sulla falsariga di quella vissuta all’inizio di quest’anno pastorale nella Zona Rotaliana-Terre d’Avisio-Paganella.

Già nella serata del 1° maggio l’Arcivescovo incontrerà il Consiglio pastorale di Valle per la presentazione della Visita. Il giorno successivo, venerdì 2, è previsto al mattino l’incontro fraterno con il clero e nel pomeriggio la Visita agli ammalati a Fiera e un momento di preghiera alla Casa di riposo di Canal San Bovo, seguita dalla Messa a Mezzano.

L’inaugurazione ufficiale della Visita pastorale sarà domenica 4 maggio alle ore 18.00 con la Messa a Canal San Bovo a cui sono invitate tutte le comunità primierotte, seguita in serata dall’incontro con i Comitati parrocchiali e Consigli per gli affari economici di Primiero, Vanoi e Mis nell’oratorio di Pieve.

*

Foto di archivio – Arcidiocesi di Trento