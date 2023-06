ARCIDIOCESI DI TRENTO * PAPA RICOVERATO: VESCOVO LAURO, « GLI SIAMO VICINI CON TUTTO IL NOSTRO AFFETTO / DOMANI PROCESSIONE “CORPUS DOMINI“ »

14.23 - mercoledì 7 giugno 2023

La Chiesa di Trento si stringe a papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto nel pomeriggio di oggi ad intervento chirurgico. “Ci raccogliamo in preghiera per il Papa, perché possa presto superare questa nuova prova. Gli siamo vicini con tutto il nostro affetto più sincero”, sottolinea l’arcivescovo Lauro a nome di tutta la Diocesi trentina.

Corpus Domini, torna domani (giovedì 8 giugno) a Trento la processione eucaristica dal Duomo al Santissimo. La Chiesa celebra domenica prossima, 11 giugno, la solennità del Corpus Domini per sottolineare la propria fede nella presenza reale di Gesù nel sacramento dell’Eucaristia e la centralità della celebrazione eucaristica nella vita della comunità cristiana. In vista di questo appuntamento, la comunità credente trentina è invitata a riunirsi attorno all’arcivescovo Lauro nella serata di domani, giovedì 8 giugno, per la concelebrazione dell’Eucaristia in Cattedrale alle ore 19.

A seguire, l’Arcivescovo, seguito dai fedeli, porterà il pane eucaristico custodito nell’ostensorio in processione nelle vie del centro città. Il percorso della processione del Corpus Domini in uscita dalla Cattedrale si snoderà su piazza Duomo, via Garibaldi, via S. Vigilio, via Mazzini, via S. Croce, Corso 3 Novembre, fino alla chiesa del Santissimo Sacramento dove verrà impartita la benedizione eucaristica.

Da domani a sabato 10, in preparazione alla solennità del Corpus Domini si svolgerà anche un triduo di preghiera nella chiesa di S. Chiara in via S. Croce con la S. Messa alle ore 8.30 3 e, a seguire, l’adorazione eucaristica.

