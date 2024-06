ARCIDIOCESI DI TRENTO * “LUNGA NOTTE DELLE CHIESE”: «DOMANI 7 GIUGNO IN S. FRANCESCO SAVERIO E S. MARIA DEL SUFFRAGIO»

13.45 - giovedì 6 giugno 2024

Domani, 7 giugno, torna anche a Trento la “Lunga Notte delle Chiese” in S. Francesco Saverio e S. Maria del Suffragio. Venerdì 7 giugno è il giorno della Lunga Notte delle Chiese: un’esperienza che, anno dopo anno, insieme a tutta Europa, coinvolge anche il territorio trentino al quale è offerta un’occasione di incontro, riflessione e amicizia.

A Trento, contemporaneamente ad oltre duecento realtà locali in Italia, l’appuntamento di domani vedrà l’apertura straordinaria – per orario e per proposte – delle chiese di San Francesco Saverio e di Santa Maria del Suffragio, nell’ambito del progetto diocesano “Chieseacolori”.

“Trovami!” è il tema scelto per questa 9ᵅ edizione. Il programma prevede, quasi a cadenza oraria, alcune suggestioni artistiche e culturali pensate un po’ per tutti: momenti di confronto sulla fede con Luigi Sandri e sul linguaggio dell’arte con padre Antonio Viola, ascolti musicali con Paolo Delama e il duo Nova Lux, una visita guidata con Annamaria Cenzi e un tempo di ascolto e di preghiera con il Gruppo di Taizé, un’interessante confronto tra sport e solidarietà con Moussa Dia e Massimo Komatz, il racconto di storie un po’ paradossali con Tommaso Bonazza e Alessandro Martinelli.

Ancora una volta le porte delle chiese rimarranno spalancate anche solo per godere di momenti di silenzio, illuminati dalla bellezza dei luoghi e dal fascino del mistero.