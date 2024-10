ARCIDIOCESI DI TRENTO * “FESTA DIOCESANA“: «A LAVIS ATTESI 800 GIOVANI DA TUTTO IL TERRITORIO, IL 5 OTTOBRE»

13.02 - venerdì 4 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Festa diocesana adolescenti domani a Lavis.. Attesi 800 ragazzi e giovani da tutto il Trentino. Torna domani, sabato 5 ottobre, a Lavis, il tradizionale appuntamento ecclesiale di inizio autunno con la Festa diocesana adolescenti. Attesi non meno di ottocento ragazzi e giovani chiamati ad animare la Festa al Palazzetto del centro lavisano. Titolo dell’evento: “Vivi di speranza”, richiamo al prossimo Giubileo del 2025 che avrà come tema “Pellegrini di speranza”.

A Lavis si vivrà anche quest’anno un momento di festa, incontro, dialogo, preghiera e divertimento. La scaletta prevede alle ore 14.30 l’accoglienza. Quindi attività di gruppo, giochi e momenti di spettacolo, prima della S. Messa con il vescovo Lauro alle ore 18, seguita da cena al sacco e dalla serata di festa sul tema dell’evento.

La proposta è rivolta a tutti gli adolescenti e giovani trentini che la scorsa estate sono stati protagonisti di due diversi pellegrinaggi organizzati dalla Diocesi: a Trieste sulle tracce della rotta balcanica e in Toscana con meta finale il santuario francescano La Verna. Ma al Palavis confluiranno anche coloro che nei mesi estivi hanno partecipato o animato Grest e campeggi parrocchiali o le attività negli oratori. A curare la regia della manifestazione è un gruppo di quindici giovani delle parrocchie di Castellano, Mori, Vigolo Vattaro, Trento nord, Santa Maria del Monte Carmelo, Lizzanella, Vallarsa e Riva del Garda, impegnati nell’organizzazione già a partire da febbraio.

“Vivere di speranza – spiegano i promotori nel loro invito – non significa solo attendere passivamente che le cose cambino, ma essere noi stessi gli artefici del cambiamento. Significa mettersi in cammino, affrontare le difficoltà con coraggio, avere la fede di gettare le reti anche quando sembrano vuote, come hanno fatto i discepoli. La speranza non è una semplice aspettativa, ma un impegno a vivere ogni giorno con la consapevolezza che, nonostante le avversità e con l’aiuto di Gesù, possiamo fare la differenza”.