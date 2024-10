ARCIDIOCESI DI TRENTO * DANTE E ROMANO GUARDINI: «DOMANI ALL’ANNUALE “CATTEDRA” INTERVERRÀ ORESTE TOLONE (VIGILIANUM – 17.30)»

13.32 - martedì 29 ottobre 2024

Dante e Romano Guardini. A Trento per l’annuale “Cattedra” interviene Oreste Tolone (domani ore 17.30, Vigilianum). Dante e Romano Guardini: sarà questo il tema al centro della “Cattedra Guardini”, in programma a Trento domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 17.30 presso l’Aula Magna del Polo culturale Vigilianum (via Endrici, 14).

Ad approfondire lo stimolante rapporto tra il Sommo Poeta e il noto teologo italo-tedesco sarà il prof. Oreste Tolone, professore associato di Filosofia morale all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove insegna Etica applicata, Etica sociale e Teorie etiche.

La “Cattedra”, giunta alla VII edizione, è promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” di Trento in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento.

La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di Trento.

Il giorno successivo, giovedì 31 ottobre alle ore 9.30, il prof. Tolone terrà un Seminario di Alta Formazione per docenti e dottorandi dell’ISSR Guardini sul tema “Paesaggio e filosofia dello sguardo in Guardini”.