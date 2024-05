ARCHITETTI PPC – TRENTO* “OPEN“: «OBIETTIVI ED ESPERIENZE TRA DIVERSE GENERAZIONI, PER GUARDARE AL FUTURO DELLA PROFESSIONE»

08.45 - venerdì 31 maggio 2024

Open!”, generazioni di architetti a confronto a Trento guardando al futuro della professione e del territorio.

Una contaminazione di idee, obiettivi ed esperienze fra diverse generazioni di professionisti; uno spazio per raccontarsi a disposizione anche di chi non ha fisicamente uno studio. L’opportunità è stata offerta ieri pomeriggio dall’evento organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, insieme ad AgaTN (Associazione Giovani Architetti di Trento), nella Sala della SAT.

L’incontro ha rappresentato l’evento inaugurale di “Open!”, l’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti che dal 31 maggio al 1° giugno 2024 unisce tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso sul territorio nazionale. Gli architetti sono invitati ad aprire al pubblico i propri spazi di lavoro. Sempre più spesso – è stato detto a Trento – soprattutto nella fascia di giovani professionisti, i luoghi dove si pensa e fa architettura si sono smaterializzati. Si lavora in coworking arrabattati, ad angoli di scrivanie condivise, su tavoli di cucine di appartamenti temporanei, tra sedili di treno negli spostamenti fra un lavoro e qualcos’altro, o in stanze virtuali su piattaforme online.

L’evento nella Sala della SAT, moderato dall’architetto Roberto Paoli e dall’architetto Filippo Ferro, presidente di AgaTN, ha offerto quindi un’opportunità di confronto su diversi temi: reciproca influenza fra territorio e progettazione, i concorsi come occasioni anche di discussione e sperimentazione, luci e ombre dei percorsi professionali, cambiamenti e innovazione nell’insegnamento della disciplina architettonica e della cultura del progetto, difficoltà ed emozioni degli esordi professionali e opportunità future.

“Open! – afferma Marco Piccolroaz, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento – è stata anche un’occasione per avvicinare i giovani professionisti iscritti all’Ordine e questo è uno dei temi che dobbiamo affrontare in un mercato piuttosto incerto che mette a dura prova coloro che vogliono svolgere la professione. Con questo evento abbiamo fatto incontrare diverse generazioni in un confronto molto stimolante e positivo di fronte alle sfide della nostra categoria e a un dibattito che ci deve vedere come soggetti pensanti rispetto al futuro del nostro territorio.” L’iniziativa ha visto anche un momento conviviale, con la presentazione alla comunità degli architetti trentini dei neo-iscritti all’Ordine. Relatori sono stati Aidel, Anålogo, Chiara Bertoli, Giulia Calabrese, Raffaele Cetto, Facchinelli Daboit Saviane, Franzoso Marinelli, Elisa Iachelini, Luca Pedrotti e Marta Tonelli.

