AQUILA BASKET TRENTO * SPORT: «VITTORIA PER 76-92 NELLA PRIMA GIORNATA DI LBA SUL CAMPO DEL PALABIGI, A REGGIO EMILIA»

07.31 - domenica 29 settembre 2024

La Dolomiti Energia Trentino inizia con il piede giusto, 76-92 a Reggio Emilia. Vittoria per 76-92 nella prima giornata di LBA sul campo del PalaBigi. Per l’Aquila un’ottima performance di squadra con Lamb e Ford in grande spolvero da 21 e 17 punti. La Dolomiti Energia Trentino tornerà a “Il T Quotidiano Arena” in BKT EuroCup contro il Trefl Sopot mercoledì 2 ottobre alle 20:00 e in LBA nell’eterna sfida contro l’Umana Reyer Venezia sabato 5 ottobre alle 20:00. I biglietti sono disponibili all’Aquila Store (Corso del Lavoro e della Scienza 20) e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino dopo la buona prestazione alla Gran Canaria decide di confermare il quintetto partendo con: Ellis, Cale, Niang, Lamb e Mawugbe.

Niang segna il primo canestro della stagione LBA con jumper dalla media distanza, Mawugbe subisce due falli da Faye che converte con tre tiri liberi, stoppa Barford nell’altra metà campo e con altri due punti costringe coach Priftis a chiamare time-out. Mawugbe, Cale, Ford e Lamb portano i bianconeri sul +15 ma arriva la risposta reggiana con due triple di Cheatham e un canestro di Jamar Smith. Uglietti e Barford in lunetta riportano ancora più vicina la UNAHOTELS Reggio Emilia ma i liberi di Bayehe chiudono il primo quarto sul 16-24.

Gombauld schiaccia i primi due punti del secondo quarto, Barford segna dalla media e la tripla di Smith costringe Galbiati al time-out. Niang sblocca i bianconeri nel secondo quarto con un tap-in a rimbalzo e poi regala un cioccolatino per la bimane di Mawugbe. Lamb dall’angolo realizza una gran tripla a fil di sirena e con il contropiede di Ellis e la seconda tripla di serata di Anthony i bianconeri tornano in doppia cifra di vantaggio. In uscita dal minuto di sospensione Barford segna con un palleggio arresto e tiro. Niang continua a trovare la via del canestro e aiutato da Ford e dai primi punti di Žukauskas aiutano l’Aquila a mantenere la distanza. Gombuauld schiacciata il 39-46 a fine primo tempo.

Lamb apre la ripresa con una tripla dall’angolo ma trova la risposta istantanea di Barford. Ellis segna 4 punti consecutivi, Niang continua a trovare la via del canestro e con il fadeaway di Lamb coach Priftis chiama time-out. Faye e Winston provano a far rientrare la UNAHOTELS ma risponde subito Žukauskas con una tripla in stepback. Ford sale in cattedra con una tripla e un assist a Pecchia ma Faye, Uglietti e Smith rispondono e al 30’ la Dolomiti Energia Trentino è avanti 61-71.

Reggio trova il primo canestro dell’ultimo periodo con la tripla di Winston. Bayehe fa 4 in fila, ma Smith è una macchina e con il semi-gancio di Faye Reggio torna sul -7. Ford segna da tre e Mawugbe regala nuovamente la doppia cifra di vantaggio. Trento controlla difendendo forte e vola sul +18, il finale è di 76-92.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 76

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 92

(16-24, 39-46; 61-71)

UNAHOTELS Reggio Emilia: Barford 19, Gallo N.E, Winston 6, Faye 11, Goumbald 14, Smith 13, Uglietti 3, Frainke N.E, Vitali, Grant 2, Chillo, Cheatham 8. Coach Priftis.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 7, Cale 4, Ford 17, Pecchia 4, Niang 11, Forray 2, Mawugbe 10, Lamb 21, Bayehe 6, Žukauskas 10. Coach Galbiati.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Sono molto contento, abbiamo giocato un’ottima partita in un campo molto caldo. Abbiamo tirato molto bene nel secondo tempo con un’ottima circolazione di palla confermati dai 21 assist. All’inizio siamo stati molto bravi a trovare dentro il pitturato Mawugbe. Sono contento del lavoro fatto sui principali terminali offensivi di Reggio Emilia e per come ci siamo adattati durante la partita».