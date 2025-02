AQUILA BASKET * “SUMMER CAMP 2025“: «PER TUTTI I GIOVANI CESTISTI CHE VOGLIONO MIGLIORARE LE PROPRIE ABILITÀ, ALTOPIANO DI PINÉ (TN) »

16.51 - martedì 25 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’estate si avvicina e con essa l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel suo genere! Torna il camp ad alta quota targato Aquila Basket, un’occasione imperdibile per tutti i giovani cestisti che vogliono migliorare le proprie abilità e vivere un’esperienza indimenticabile. Ogni giorno sarà speciale: un ospite diverso, un tema nuovo, un’idea stimolante e un obiettivo da raggiungere. Sarà un’esperienza all’insegna del basket, della natura e del divertimento, il tutto immerso nella splendida cornice dell’Altopiano di Pinè, in Trentino.

Un camp di alta quota per crescere dentro e fuori dal campo

Il Summer Camp si svolgerà presso l’Hotel Scoiattolo di Baselga di Pinè (TN), una struttura accogliente che ospiterà i partecipanti per 7 giorni e 6 notti, con sistemazioni in camere doppie, triple e quadruple. Il soggiorno sarà in formula pensione completa, con colazione, pranzo, merenda e cena inclusi, per garantire il massimo comfort e le giuste energie per affrontare le intense giornate di attività.

Un programma ricco di opportunità

Durante il camp, i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di migliorare il proprio gioco attraverso laboratori individuali, sessioni di allenamento specifiche e momenti di confronto con allenatori e giocatori esperti. Ma non solo: ci saranno anche escursioni nella natura, attività sportive e tanto divertimento, per rendere l’esperienza ancora più completa e coinvolgente.

Ogni partecipante riceverà inoltre il Kit ufficiale Aquila Basket Summer Camp, un ricordo speciale di questa avventura.

Ospiti d’eccezione per un’esperienza formativa di alto livello

Il camp ospiterà figure di spicco del basket italiano, che condivideranno la loro esperienza e i loro consigli con i giovani atleti.

Durante la prima settimana (15 – 21 giugno) saranno presenti:

• Umberto Fanciullo

• Francesca Zara

• Francesco Nanni

Mentre nella seconda settimana (22 – 28 giugno) interverranno:

• Umberto Fanciullo

• Carlo Finetti

• Petar Roganovic

Sarà un’occasione straordinaria per apprendere dai migliori, confrontarsi con professionisti del settore e trarre ispirazione per il proprio percorso sportivo.

Dettagli, costi e iscrizioni

Il camp è rivolto a ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2012 e rappresenta una fantastica opportunità per allenarsi, fare nuove amicizie e vivere un’avventura indimenticabile.

• Quota di partecipazione: 700€ (comprensiva di laboratori individuali)

• Quota senza laboratori: 600€

• Kit ufficiale incluso, con due t-shirt, pantaloncini, due completi da allenamento e

una felpa.

Per partecipare è necessario effettuare il pagamento in due rate:

• Prima rata entro il 31 marzo

• Seconda rata entro il 31 maggio

Le iscrizioni sono aperte! Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna del basket, della crescita personale e del divertimento. Per maggiori informazioni e iscrizioni, visita il nostro sito ufficiale o contatta il nostro staff.