AQUILA BASKET * SPORT: «FINALE A VARESE, DOLOMITI ENERGIA TRENTINO PRENDE IL LARGO E CONQUISTA LA VITTORIA CON IL PUNTEGGIO DI 79-92»

20.02 - domenica 9 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Varese – La Dolomiti Energia Trentino, dopo un primo tempo equilibrato, prende il largo nella ripresa toccando anche il +19 e conquista la vittoria sul parquet di Masnago con il punteggio di 79-92. Con questo successo, i bianconeri si assicurano il primo posto in classifica in solitaria in vista delle Final Eight di Coppa Italia e della finestra FIBA. MVP della serata Quinn Ellis, autore di una prestazione a tutto tondo con 15 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

Il top scorer bianconero è Jordan Ford con 19 punti, seguito da Myles Cale e Anthony Lamb con 14 a testa e da Eigirdas Zukauskas con 9. A Varese non bastano i 19 punti dell’ex Davide Alviti e la prestazione monstre di Alex Tyus, che chiude con 35 di valutazione frutto di 17 punti e 18 rimbalzi. I bianconeri torneranno in campo in occasione delle Final Eight di Coppa Italia, dove affronteranno Reggio Emilia nei quarti di finale giovedì 13 febbraio alle 18:00 all’Inalpi Arena di Torino.

Vivi la Coppa LIVE! Aquila Basket ha organizzato un pullman per i tifosi bianconeri che vogliono seguire la squadra a Torino per i quarti di finale contro Reggio Emilia, in programma giovedì 13 febbraio. I posti stanno andando a ruba: ne meno di quindici al sold out del secondo pullman. Sono inoltre in vendita i biglietti per la prossima partita casalinga contro la Bertram Derthona Tortona, in programma sabato 1° marzo alle 20:00.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre Varese risponde con: Librizzi, Hands, Alviti, Johnson e Akoubundu-Ehiogu.

I primi due punti del match li segna Mawugbe a fil di sirena, dopo che l’attacco bianconero era riuscito a muovere la difesa biancorossa. Poco dopo, Ellis replica dalla media. Varese sblocca il proprio tabellino con Akoubundu-Ehiogu, ma Ellis risponde subito andando fino in fondo per altri due punti. Il lungo varesotto segna ancora, ma Pecchia riporta avanti Trento con il canestro del 4-8. Anche Cale si iscrive a referto con un pull-up jumper dalla lunetta, seguito da Lamb, che segna subendo fallo e realizza il libero aggiuntivo.

Varese interrompe il parziale di 0-7 con i primi due punti dell’ex di serata, Davide Alviti. Myles Cale firma un altro gioco da tre punti per il +10, poi Librizzi appoggia due punti al vetro. Ford colpisce ancora, ma il capitano biancorosso risponde con una tripla. Varese torna a -5, ma Anthony Lamb allunga con una tripla frontale su situazione di pick-and-pop. Alviti segna ancora, seguito da Sykes con un canestro da due. I padroni di casa trovano ritmo dall’arco con due triple consecutive, prima di Gray e poi di Hans, portandosi sul 25-23 e costringendo coach Galbiati al timeout. Trento sbaglia diversi tiri aperti, ma con l’appoggio di Mawugbe chiude il primo quarto in parità sul 25-25.

Ellis apre il secondo quarto con due punti, ma Varese risponde immediatamente con la tripla di Gray. Trento reagisce con la tripla di Cale e la schiacciata di Mawugbe, riportandosi sul +4 e costringendo coach Mandole al timeout. Zukauskas si sblocca dall’angolo e poco dopo Ellis trova Pecchia con un ottimo assist backdoor per due punti facili. Alviti accorcia con una tripla difficilissima sulla sirena, ma Ellis risponde dalla lunetta con un perfetto 2/2. Ford replica al canestro di Librizzi, che poco dopo segna anche subendo fallo. Niang piazza una stoppata spettacolare, e in transizione Zukauskas firma la tripla del massimo vantaggio. Sykes prova a fermare l’emorragia per Varese, ma Lamb e ancora Zukauskas allungano sul 36-52. Il primo tempo si chiude con Trento avanti 38-52.

Pecchia apre il secondo tempo con due punti, sfruttando una disattenzione della difesa di Varese. Poco dopo, Lamb colpisce dalla media per il nuovo allungo bianconero. I padroni di casa tornano a segnare con Davide Alviti, seguito da Tyus che firma quattro punti consecutivi, ma Niang risponde con una potente schiacciata a due mani dopo un ottimo taglio sulla penetrazione di Ford. Johnson riporta Varese a -11, ma Ford replica con un 2/2 dalla lunetta.

Ancora Johnson, questa volta con una tripla, accorcia il divario, ma Ford risponde immediatamente con un canestro in appoggio subendo anche il fallo di Tyus. Lo stesso Ford continua il suo show e realizza un perfetto 3/3 ai liberi, mentre Hands prova a tenere Varese in partita. Lamb segna altri due punti, a cui Niang risponde immediatamente. Hands è ancora preciso dalla lunetta, ma Ford chiude il quarto con una tripla di puro talento. Alla terza sirena, la Dolomiti Energia Trentino conduce 57-74.

Cale apre l’ultimo quarto con due punti, ma Tyus risponde immediatamente con un canestro a fil di sirena, per poi replicare poco dopo con un appoggio al tabellone. Cale colpisce dall’arco con una gran tripla, ma Alviti risponde con la stessa moneta. Niang trova il fondo della retina con un elegante palleggio, arresto e tiro. Ellis replica ad Alviti, mentre Johnson segna dal centro dell’area. Poco dopo, Ellis attacca il ferro e riporta Trento sul +17, costringendo coach Mandole al timeout. Tyus prova a tenere viva Varese con altri tre punti, ma Ellis risponde subito segnando in penetrazione, subendo il fallo e convertendo il libero supplementare. Nel finale, le triple di Alviti e Johnson permettono a Varese di ridurre il divario, ma la Dolomiti Energia Trentino controlla e chiude la partita sul 79-92.

OPENJOBMETIS VARESE 79

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 92

(25-25, 38-52; 57-74)

Openjobmetis Varese: Akoubundu-Ehiogu 6, Alviti 19, Gray 6, Tyus 17, Sykes 4, Librizzi 7, Virginio N.E, Reghenzani N.E, Assui 1, Fall N.E, Hands 7, Johnson 12. Coach Mandole.

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 15, Cale 14, Ford 19, Pecchia 6, Niang 8, Forray, V. Triggiani, Mawugbe 7, Lamb 14, Zukauskas 9. Coach Galbiati.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Abbiamo disputato una buona prestazione, rispettando tutto ciò che ci eravamo prefissati. Abbiamo attraversato qualche giorno difficile dopo la partita di Istanbul per l’infortunio di Bayehe, che ha portato un velo di tristezza all’interno del gruppo, perché questa è una squadra che sta benissimo insieme. Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di essere solidi, di non far accendere Librizzi e di evitare di concedere schiacciate ai loro lunghi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro su Hands e, dopo un primo quarto in cui ci siamo lasciati prendere un po’ dalla frenesia, siamo stati compatti e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima».