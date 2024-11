AQUILA BASKET * EUROCUP – ROUND 9: «LA SQUADRA DI TRENTO TIRA MALE, ESCE SCONFITTA 68-83»

22.59 - giovedì 28 novembre 2024

Trento tira male ed esce sconfitta dal round 9 di EuroCup

Serata complicatissima per l’Aquila Basket Trento davanti ai 3.048 del palazzetto dello sport, dopo una buona partenza, si è più volte scontrata contro il muro difensivo del Besiktas, uscendo sconfitta 68-83. A pesare enormemente sono state le basse percentuali al tiro, sia da dentro l’area che dall’arco, mentre il Besiktas ha chiuso con un impressionante 52% da tre punti, grazie a un’ottima selezione di tiro. I bianconeri torneranno in campo domenica contro Napoli alle 19:00 e martedì alle 20:00 contro Gran Canaria entrambe sul parquet di casa. I biglietti sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino senza Mawugbe e Niang parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Bayehe mentre il Besiktas risponde con: Needham, Mathews, Allman, Konan, Sleva.

Trento parte forte in difesa e, con Cale e Lamb, si porta avanti, ma arriva la risposta immediata di Slevas e Allman per il 4-4. Trento alza il ritmo, corre il campo e, grazie a Pecchia e Lamb, costringe coach Alimpijevic a chiamare timeout. Cale segna subendo fallo in penetrazione, realizzando poi il gioco da tre punti dalla lunetta per l’8-4. Martin sblocca il Besiktas con un bel pull-up jumper, ma Cale segna un altro canestro e Ugurlu e Sleva riportano i turchi sul -3. Lamb chiude il quarto con un grandissimo canestro dal post basso. Il primo periodo termina 20-17.

Cale apre il secondo quarto con una penetrazione vincente che mantiene l’equilibrio in campo, ma Trento commette due sanguinosissime palle perse, regalando due triple aperte ad Arslan che valgono il primo vantaggio per il Besiktas. Trento risponde con sei punti consecutivi, ma Arslan continua a trovare la via del canestro, mantenendo la partita in grande equilibrio. Al 15’, il punteggio è sul 28-28. I viaggianti accelerano, operano il sorpasso e costringono coach Galbiati a chiamare timeout. Trento fatica in attacco e il Besiktas ne approfitta, chiudendo il primo tempo avanti 32-39.

La ripresa si apre con una tripla di Morgan dall’arco, a cui risponde immediatamente Pecchia in penetrazione. Trento commette troppe palle perse e dall’arco non riesce a trovare il fondo della retina. Il Besiktas allunga sul +12 con un canestro di Needham, costringendo coach Galbiati a chiamare timeout. La squadra turca vola sul +19 con i canestri di Martin, Morgan e Konan. Žukauskas prova a sbloccare i bianconeri dalla lunetta, ma il Besiktas continua a segnare da tre punti con ottime percentuali. Il terzo quarto si chiude sul 42-60.

Ellis apre l’ultimo quarto con una tripla, ma il Besiktas risponde subito con un parziale di 4-0. Ellis segna la prima tripla della serata per i bianconeri dopo 18 tentativi falliti, ma Needham replica immediatamente. Il Besiktas continua a colpire dall’arco, portandosi sul 49-70 in una serata complicatissima per l’Aquila. Nel finale, Forray è l’ultimo a mollare e segna 11 punti consecutivi, ma non basta. Il risultato finale è 68-83.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 68

BESIKTAS FIBABANKA ISTANBUL 83

(20-17, 32-39 42-60)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 13, Cale 13, Ford 1, Pecchia 8, Niang N.E, Forray 13, Lamb 12, Bayehe, Badalau N.E,Placinschi, Žukauskas 8. Coach Galbiati.

Besiktas Fibabanka Istanbul: Allman 7, Mathews 10, Needham 2, Ugurlu 12, Morgan 12, Aksu 2, Sleva 8, Konan 8, Elezay N.E, Martin 13. Coach Alimpijevic.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Abbiamo fatto brutta partita, abbiamo iniziato nella maniera corretta ma poi abbiamo iniziato palleggiare troppo senza passarci la palla. Siamo partiti con un 0/18 da tre punti e abbiamo perso confidenza. Siamo stati inconsistenti nella transizione difensiva e nella difesa in isolamento. Ora dobbiamo lavorare e fare degli aggiustamenti in vista di domenica. Ci tengo a ringraziare i tifosi per il sostegno durante tutta la partita».