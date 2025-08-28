APT VISIT PAGANELLA * “TRENTINO WAY”: «AL VIA IL GIRO INCLUSIVO TRA BICI, HANDBIKE E CAMMINO»

18.14 - giovedì 28 agosto 2025

Oltre 500 km, 14 tappe, tra bici, handbike e a piedi, al tour prenderanno parte, con i loro ragazzi, più di dieci realtà associative che operano in favore delle persone con disabilità, tra le quali, le Cooperative sociali Gsh, Grazie alla Vita, Incontra, Abilnova, CS4, la Fondazione Trentina per l’Autismo-Casa Sebastiano, le associazioni Anffas, Liberamente Insieme Anffas, SportAbili, le Associazioni Italiane Afasici–Regione Sardegna, Cts Onlus (Centro trentino di solidarietà); e ancora Unpli Trentino, la Rete degli Ecomusei del Trentino, con tutti i rispettivi Ecomusei, Trekking Italia, le associazioni Accompagnatori di media montagna del Trentino e Fiemme Fassa sport inclusivo.

Trento. Nella sala conferenze di Trentino Marketing si è svolta questa mattina la presentazione del programma della nuova iniziativa di Dolomiti Open e Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets dal titolo “Trentino Way – Il giro del Trentino inclusivo a piedi, in bici e in handbike” che si svolgerà dal 31 agosto al 13 settembre.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato un resoconto della prima edizione di “Brenta Open Camp” che si è svolta dal 18 al 22 agosto scorsi a Malga Prato di Sotto, in Val dell’Ambiez e del Ghez, nelle Dolomiti di Brenta.

«Con il nuovo format “Brenta Open Camp” che rientra nel progetto Brenta Open, giunto quest’anno all’undicesimo anno di attività – ha spiegato il presidente di Dolomiti Open, la guida alpina Simone Elmi – abbiamo voluto offrire ai ragazzi con disabilità la possibilità di condividere la quotidianità in una malga, tra escursioni in montagna, scalate su roccia e altre attività, tra le quali anche il forest bathing, oltre a una serie di piccoli compiti di autogestione in base alle abilità di ciascuno. È stata per tutti un’esperienza meravigliosa, soprattutto per l’aspetto umano e le relazioni che si sono create tra tutti i partecipanti».

Al camp, nelle varie giornate, hanno preso parte oltre 30persone, tra cui cinque guide alpine che si sono occupate della sicurezza in montagna dei partecipanti.

«Trentino Way – ha aggiunto il presidente dei SportfundEts, Alberto Benchimol – è nato, invece, sulla scorta della positiva esperienza del viaggio a piedi e in bici “Dalle Dolomiti all’Etna”, organizzato lo scorso anno, insieme alla traversata delle “Vie Normali delle Dolomiti di Brenta”, per il decennale di Brenta Open e che ha visto come protagonista il nostro socio Rosario Fichera che ha percorso, in tre mesi, oltre 2.000 km in compagnia, nelle diverse regioni d’Italia, di oltre 250 persone, molte delle quali persone con disabilità.

Rosario, una sorta di nostro ambasciatore, percorrerà per intero anche Trentino Way, sempre in compagnia di persone con disabilità, dei rappresentanti di enti e associazioni di volontariato e appassionati di montagna, tra i quali il viaggiatore ed esploratore Yanez Borella, il viaggiatore in tandem Marco Calzà».

«Inclusività e sostenibilità – ha commentato il direttore dell’Apt Visit Paganella, Luca D’Angelo – sono i valori del nostro territorio, per questo organizziamo e sosteniamo attività, come quelle di Dolomiti Open, che mettono al centro l’individuo. Continuiamo a creare e promuovere percorsi accessibili, mappando itinerari adatti a tandem e handbike. Per noi è importante portare il messaggio che tutti possano fare esperienza della montagna, senza barriere e in ogni stagione».

«Supportare il “Giro del Trentino inclusivo” – ha dichiarato il presidente di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Tullio Serafini – è un’occasione preziosa per valorizzare un evento che non promuove solo lo sport, ma si fa bandiera di valori universali come l’inclusività e la sostenibilità. Queste tematiche, dal 2021, sono presenti nei nostri piani operativi che guidano la promozione turistica del nostro territorio. Inoltre, in questi ultimi anni, numerose iniziative si sono concretizzate per permettere a tutti di accedere alla montagna e ai suoi luoghi più belli. Un esempio su tutti è il sentiero senza barriere che porta al lago di Nambino».

L’iniziativa Trentino Way è patrocinata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, dal Comitato Italiano Paralimpico-Comitato Provinciale Trento e TSM – Accademia della Montagna, e organizzata in collaborazione con le Apt VisitPaganella e Madonna di Campiglio, gli Ecomusei della Judicaria e dell’Argentario, la Rete degli Ecomusei del Trentino, Sportlifee, G5M Mobility e con il sostegno tecnico di Montura.

«Il viaggio – ha aggiunto Rosario Fichera – si propone di coinvolgere in particolare le realtà del Terzo Settore che promuovono iniziative inclusive in favore delle persone con disabilità, al fine di testimoniare l’importanza dei valori dell’inclusione, motore di una società nella quale le abilità di ognuno diventano una ricchezza di tutti».

«Abbiamo raccolto un notevole entusiasmo da parte delle associazioni che operano in favore di persone con disabilità – ha commentato una delle organizzatrici di Trentino Way, Cristina Zanghellini, responsabile marketing della rivista “Oltre gli Ostacoli” – e sono davvero numerose le realtà che parteciperanno al viaggio, tra queste possiamo ricordare leCooperative sociali Gsh, Grazie alla Vita, Incontra, Abilnova, CS4, la Fondazione Trentina per l’Autismo-Casa Sebastiano, le associazioni Anffas, Liberamente Insieme Anffas, SportAbili, le Associazioni Italiane Afasici–Regione Sardegna, Cts Onlus (Centro trentino di solidarietà); oltre a realtà come Unpli Trentino(Federazione trentina Pro Loco), la Rete Ecomusei del Trentino, gli Ecomusei della Judicaria, Argentario,sull’Acqua di Levico Terme, Vanoi, Val Meledrio, le associazioni Trekking Italia, Accompagnatori di media montagna del Trentino. Fiemme, Fassa sport inclusivo e altre partecipazioni sono in fase di definizione».

Parteciperanno a vario titolo al viaggio anche il Parco Naturale Adamello Brenta, la rivista “Oltre gli Ostacoli”, le Apt e i Comuni dei territori attraversati, tra questi ultimi, quelli di Molveno, Fai della Paganella, Contà, Dimaro Folgarida, Torcegno.

Saranno percorsi in totale circa 500 km, con 11 tappe in bici (2 delle quali saranno precedute da passeggiate a piedi, in particolare a Cunevo e Dimaro) e 3 tappe a piedi. La partecipazione è in forma libera e volontaria e sul sito di Dolomiti Open (www.dolomiti-open.org) sono pubblicate le tappe del percorso e il regolamento per unirsi all’iniziativa.

Durante il viaggio si attraverseranno i territori dell’Altopiano della Paganella; Val di Non; Val di Sole; Val Rendena; Valli Giudicarie; Valli Alto Garda e Ledro; Vallagarina; Altipiani Cimbri; Valsugana; Tesino e Primiero; Val di Fassa; Val di Fiemme; Val di Cembra; Trento; Val d’Adige; Piana Rotaliana.

L’ultima tappa di Trentino Way, prevista il 13 settembre, si concluderà a Fai della Paganella al festival “Orme”, con una serie di attività aperte a tutti che si svolgeranno al Parco del Respiro con le guide del Parco, in collaborazione con il consorzio Visit Fai della Paganella.

«L’organizzazione di questo viaggio è stata un vero e proprio gioco di squadra – ha aggiunto Rosario Fichera – e per questo, come Dolomiti Open ringraziamo, oltre a tutti i nostri sostenitori e a Cristina Zanghellini, Yanez Borella, Stefano Delugan, Filippo Frizzera, Lucia Perlot, Francesca Clementel, Stefania Giordani».