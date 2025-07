APT VALSUGANA * VACANZE RIGENERANTI IN TRENTINO: «BENESSERE TRA NATURA, TERME E SILENZIO»

11.33 - sabato 19 luglio 2025

Vacanze rigeneranti in Valsugana: benessere tra natura, terme e silenzio. Hai bisogno di staccare davvero? In Valsugana ti aspetta un’esperienza di benessere autentico, tra boschi silenziosi, acque termali, camminate consapevoli e proposte pensate per la tua armonia interiore.

Passeggiata – Zen Trekking

Percorso multisensoriale che utilizza le risorse naturali come fonte di benessere per il corpo, la mente e lo spirito, in una nuova forma di Wellness completamente scosostenibile.

Un Sentiero adatto a tutti, per camminare, respirare, ascoltare e meditare con la Natura.

In questo Sentiero si possono trovare luoghi per il Bare Feet Trial, (camminata propriocettiva a piedi nudi), per il Natural Kneipp, (la camminata di un tratto d’acqua a piedi nudi), ci si può completamente rilassare nella Camera del Silenzio Interiore (un luogo di assoluta tranquillità ove soffermarsi in silenzio per respirare, per ammirare le meraviglie della natura, per meditare o semplicemente per staccarsi dalla quotidianità, il luogo della pace e della serenità), ci si può fermare al Tempio Buddista del Lagorai Tenryuzanji e incontrare, se si è fortunati, il Monaco Ven. Seiun, ci si può sedere e leggere un libro, si può portare una propria pianta da inserire nel Viale delle essenze: ci sono ventuno Stazioni di Benessere Olistico, ognuna con una sua caratteristica che farà vivere un’esperienza indimenticabile ai visitatori del Sentiero.

Consiglio dell’autore

Ritirate la cartolina presso il Centro Sportivo di Cinte Tesino e timbratela durante il cammino; con la cartolina completa si otterrà un ricordo.