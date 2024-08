APT VALSUGANA (TN) * VACANZE – TREKKING: «ARIA SANA E PULITA DI ALTA MONTAGNA, AMPI SPAZI DOVE RITROVARE SE STESSI»

07.43 - mercoledì 21 agosto 2024

Aria sana e pulita di alta montagna. Distanziamento naturale: zone esclusive e ampi spazi dove poter ritrovare se stessi magari con la propria famiglia o con un gruppo ristretto di amici. Il gruppo del Lagorai e Cima d’Asta è il più’ esteso del trentino poco sviluppato e dove il paesaggio cambia molto frequentemente passando da lariceti a zone senza vegetazioni tipiche dell’alta montagna.

Un’esperienza wild: se vuoi provare delle emozioni a stretto contatto con la natura qui lo potrai fare. Km e km di territorio incontaminato senza servizi e soprattutto senza gente! Vedi pero’ di essere preparato prima di iniziare la tua escussione. Qui i nostri suggerimenti.

La prima oasi wwf dell’arco alpino – se sei un sostenitore del wwf e condividi i suoi obbiettivi da noi potrai trovare la loro oasi.

Alte vie: per voi abbiamo pensato anche a percorsi ad anello in quota. Da non perdere quello sviluppato grazie alla collaborazione con i gestori dei nostri rifugi.