APT VALSUGANA (TN) * TURISMO SOSTENIBILE – LAGHI BANDIERA BLU: «25 LUGLIO, GIORNATA MONDIALE PREVENZIONE ANNEGAMENTO»

13.07 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La destinazione turistica Valsugana Lagorai conferma il suo status di eccellenza nel turismo sostenibile con il rinnovo della Bandiera Blu per i suoi laghi anche per l’anno 2024.

Dopo l’assegnazione dalla sede di Roma delle Bandiere Blu per il 2024, il territorio della Valsugana è stato nuovamente premiato a livello internazionale per la qualità delle acque di balneazione e i servizi offerti nelle spiagge, negli stabilimenti e nelle località di Pergine Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Tenna e Levico Terme.

Precursore per il territorio regionale è stato proprio il Lago di Levico che, nel 2013, fu il primo lago a ricevere il riconoscimento della Bandiera; l’anno successivo entrò nelle “top spiagge” anche il Lago di Caldonazzo e da allora entrambi riconfermano il loro status di eccellenza anno dopo anno. Entrambi i laghi rappresentano dei gioielli naturalistici del Trentino-Alto Adige, impegnati nella conservazione ambientale e nella promozione del turismo sostenibile.

Il riconoscimento va di pari passo con la filosofia della destinazione volta allo sviluppo sostenibile di un territorio dall’elevata naturalità; destinazione che, per prima in Italia nel 2019, ha ottenuto la certificazione per il turismo sostenibile secondo i criteri GSTC, rinnovata poi ogni anno fino al 2023.

APT Valsugana, visto il continuo impegno con la certificazione per il turismo sostenibile, ha organizzato degli incontri con i giovani che si occuperanno del servizio “spiaggia sicura” sui laghi di Caldonazzo e Levico. L’intento è stato quello di trasmettere la conoscenza del territorio a livello turistico poiché gli addetti andranno a ricoprire dei punti strategici di contatto con i turisti in visita sul territorio della Valsugana, diventando così dei veri e propri ambasciatori di territorio.

25 LUGLIO: GIORNATA PREVENZIONE ANNEGAMENTO

Le amministrazioni Comunali di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna e Pergine Valsugana, in collaborazione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, l’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai e Security srl, raccogliendo l’invito della Fondazione FEE Italia, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento fissata nel giorno di 25 luglio, organizzano nelle spiagge di competenza l’evento “Bandiera Blu: al lago in sicurezza”.

L’evento ha lo scopo di effettuare dimostrazioni di soccorso e pronto intervento a cura degli operatori del servizio “SPIAGGE SICURE”.

Sotto riportati i luoghi e orari delle dimostrazioni:

12:00 / 12:45 presso spiaggia libera Levico Terme;

14:00 / 14:45 presso spiaggia Barche 1 Calceranica al Lago;

15:00 / 15:45 presso spiaggia Riviera Caldonazzo;

16:00 / 16:45 presso spiaggia Tenna;

17:00 / 17:45 presso spiaggia Darsena 1 Pergine Valsugana

L’evento sarà occasione per le comunità locali e per i visitatori per festeggiare il valore ecologico e paesaggistico di queste preziose acque.