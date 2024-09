APT VALSUGANA (TN) * STAGIONE DEL GUSTO: «ZUCCA – RADICCHIO – CASTAGNA, LE FESTE ENO-GASTRONOMICHE IN VALSUGANA»

08.21 - lunedì 16 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Festa della zucca 04, 05 e 06 ottobre 2024

Zucche, zucche e ancora zucche di tutti i tipi: lunghe, strette, rotonde, variopinte, grandi, piccole, lisce o rugose! Stiamo parlando di una famiglia – quella delle cucurbitacee – molto allargata, di cui si contano 90 generi e 900 specie. A Pergine Valsugana presso il parco Ai Tre Castagni molte di queste zucche saranno in mostra dal 04 al 06 ottobre.

In programma laboratori creativi rivolti a bambini e adulti, mostre a tema, dimostrazione di antichi mestieri, artigianato, momenti musicali e un angolo dedicato alla gastronomia. Quest’anno vi aspettano anche il villaggio del miele e delle castagne!

LABORATORI SULLA ZUCCA E INTAGLIO ZUCCHE

Ritrovo e iscrizioni presso la struttura dei laboratori, partecipazione gratuita.

LA PIAZZA DEL RISTORO

Dedicate alla zucca e ai prodotti autunnali anche le proposte di alcuni punti ristoro che offrono dei menù gastronomici con originali manicaretti a base dei frutti dell’autunno.

////

FESTA DEL RADICCHIO | BIENO, PARCO FLUVIALE | 6 OTTOBRE

Un evento dedicato alla cucina locale, ai sapori genuini e gustosi di una tradizione culinaria antichissima.

Protagonista d’eccellenza della giornata sarà il radicchio

17^ edizione della tradizionale festa di Bieno con stand enogastronomici, degustazioni di piatti a base di radicchio, mercatino di prodotti locali, giochi ed intrattenimento per bambini, musica e divertimento…il tutto realizzato all’interno del meraviglioso Parco fluviale di Bieno

PROGRAMMA

A PARTIRE DALLE ORE 10.30:

– MERCATINO DEI PRODOTTI LOCALI dimostrazioni pratiche, artistiche e artigianali

– PARCO GIOCHI GONFIABILE area di divertimento per bambini con giochi e scivolo gonfiabile

– ANIMAZIONE PER BAMBINI CON TRUCCABIMBI palloncini e bolle di sapone

– VOLO PANORAMICO IN ELICOTTERO a pagamento

– INTRATTENIMENTO MUSICALE CON I DETECTOR 70′-80′-90 PARTY BAND

– PALESTRA DI ARRAMPICATA

ORE 11.30

. Apertura cucina con piatti a base di radicchio (teatro tenda)

Piatto Unico della 17′ Festa del Radicchio

di Bieno (15,00 Euro)

– TORTELLONI AL RADICCHIO

· RISOTTO AL RADICCHIO

. GULASCH CON POLENTA

– RADICCHIO AL FORNO

· PORZIONE DI TORTA CON CREMA DOLCE DI RADICCHIO

· BIBITA (BOTTIGLIA 0.5 LT DI ACQUA)

///

Festa della Castagna 26 – 27 Ottobre 2024

Un fine settimana dedicato alla regina dei prodotti autunnali… la castagna, che sarà celebrata il 26 e 27 ottobre a Roncegno Terme con la Festa della Castagna.

Venite a scoprire il profumo, il sapore e le curiosità di questo frutto: con lo stand dei castanicoltori in Piazza Montebello e in Piazza De Giovanni con caldarroste e vin brulé.