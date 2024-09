APT VALSUGANA (TN) * RAI 3 – “OPERA VERDE”: «LA SERIE TV DEDICATA ALLE FORESTE, (IL 14 E 21 SETTEMBRE – ORE 15.00)»

15.54 - giovedì 12 settembre 2024

Sul canale di Rai 3 arriva “Opera Verde”, il primo programma televisivo dedicato al racconto di storie legate alla progettazione forestale come strumento per creare e rafforzare l’equilibrio tra persone ed ecosistemi.

“Opera Verde” è una serie tv, divisa in puntate programmate per il 14 e 21 settembre 2024 (ore 15.00), che ha l’intento di educare e intrattenere il pubblico spettatore dimostrando come è possibile fare la differenza in modo concreto sul nostro Pianeta, attraverso la documentazione di progetti forestali innovativi e d’avanguardia presenti sul territorio italiano.

Le protagoniste assolute del programma sono le così chiamate “superforeste”, ovvero boschi progettati, realizzati e gestiti scientificamente in base alle esigenze di un territorio e in grado di soddisfare i criteri di multifunzionalità, nonché i più alti standard qualitativi internazionali rispetto ai benefici restituiti all’uomo.

La conduzione del programma sarà nelle mani di Emilio Casalini: giornalista, scrittore, progettista culturale, autore e conduttore. Il suo approccio curioso e rispettoso condurrà gli spettatori alla scoperta di storie di successo e innovazione legate alla sostenibilità e alla rigenerazione naturale.

Tra i vari esempi di eccellenza scelti da WOWnature verrà presentato il celebre parco artistico di Arte Sella, sostenuto da Levico Acque per la rinascita delle opere danneggiate dopo la tempesta Vaia. A fare da cornice a queste due realtà è il territorio dentro il quale sono inseriti: la Valsugana, prima destinazione turistica sostenibile in Italia secondo i criteri del GSTC dal 2019, un progetto in cui APT Valsugana, essendo la capofila, ha sempre creduto e sostenuto.

Questa trasmissione diventa così un potente veicolo della tematica sostenibile all’interno della destinazione Valsugana e Lagorai: un forte esempio di come fare rete, tra aziende differenti dello stesso territorio, porti beneficio a tutti coloro che lo vivono tutti i giorni o che lo scoprono per la prima volta.

Il Direttore di Apt Valsugana Stefano Ravelli ci tiene a ribadire quanto “la sostenibilità è sempre stata parte intrinseca della nostra realtà, sia grazie alla conformazione territoriale che all’attenzione che hanno le persone che lo abitano. Vedere collaborare noi come Azienda per il Turismo con il nostro impegno GSTC, Levico Acque con la sua eccellenza Climate Positive e una realtà speciale come Arte Sella ci conferma quanto sia importante fare rete per camminare tutti assieme nell’unica direzione possibile: quella per una destinazione sempre più attenta alla tematica della sostenibilità, in tutte le sue accezioni”.