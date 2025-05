APT VALSUGANA (TN) * LEVICO TERME: «INAUGURATO IL SERVIZIO MEDICO TURISTICO, UN NUOVO PRESIDIO DI SALUTE PER L’ESTATE 2025»

17.46 - giovedì 1 maggio 2025

Levico Terme, destinazione d’eccellenza nel panorama del benessere trentino, famosa per le sue acque termali e l’attenzione alla salute dell’ospite, si prepara a lanciare un servizio innovativo per la stagione estiva 2025: il Servizio Medico Turistico nel palazzo termale.

Dopo alcuni anni di assenza, Levico Terme torna finalmente ad offrire un presidio medico dedicato ai visitatori, grazie a questa importante iniziativa che reintroduce un servizio tanto atteso quanto necessario.

Frutto della sinergia e collaborazione tra l’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai, Terme di Levico e il Comune di Levico, il progetto mira a rafforzare l’accoglienza turistica attraverso un presidio sanitario dedicato, pensato per offrire sicurezza, tempestività e qualità dell’assistenza a chi sceglie la Valsugana come meta di villeggiatura.

Un servizio pensato per il benessere e la tranquillità di turisti e famiglie

Dal 15 maggio al 18 ottobre 2025, i visitatori potranno accedere a visite e consulti medici ambulatoriali senza prenotazione, disponibili dal lunedì al sabato, dalle 11:00 alle 14:00, all’interno delle moderne strutture delle Terme di Levico, autentico simbolo di cura e rigenerazione.

Il costo calmierato di 30 euro per visita, in linea con le tariffe regionali, garantisce accessibilità, omogeneità e trasparenza, confermando Levico Terme come destinazione sensibile alle esigenze di chi vi soggiorna.

Quando pubblico e privato si incontrano per offrire qualità

Il Presidente e il Direttore dell’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai, e l’attuale amministrazione comunale esprimono grande soddisfazione per questo nuovo traguardo, che rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra enti pubblici e operatori privati.

«Sarà nostra cura – sottolinea il direttore – informare e coinvolgere tutti gli operatori turistici del territorio, attivando una campagna di comunicazione capillare che dia massima visibilità al servizio.»

Anche Massimo Oss, amministratore delegato delle Terme di Levico, ha evidenziato come l’iniziativa si inserisca in una strategia di sviluppo turistico integrato, che punta alla creazione di servizi sempre più qualificati, rafforzando il posizionamento di Levico come destinazione di riferimento per la salute e il benessere.

In aggiunta al servizio ambulatoriale, sarà possibile prenotare visite specialistiche in medicina generale contattando direttamente il numero 0461 702330.

Levico Terme: salute, ospitalità e tradizione in un’unica esperienza

Con oltre 150 anni di tradizione termale, le Terme di Levico sono celebri per la straordinaria efficacia dell’Acqua Forte, un’acqua unica in Italia per proprietà terapeutiche.

L’attivazione del Servizio Medico Turistico si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo una nuova garanzia di benessere e sicurezza a tutti gli ospiti e contribuendo a rendere Levico Terme una destinazione sempre più orientata alla cura della persona, in ogni sua dimensione.

🌐 www.visitvalsugana.it

🌐 www.termedilevico.it

🌐 www.comune.levico-terme.tn.it