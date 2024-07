APT VALSUGANA (TN) * “LAGORAI D’INCANTO“: «ULTIMO APPUNTAMENTO CON FABIO CONCATO, A FORTE BUSA GRANDA (14/7 ORE 12.00)»

13.45 - venerdì 12 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il quarto e ultimo appuntamento della rassegna musicale in acustico di Lagorai d’InCanto avrà luogo nella cornice del Forte Busa Granda domenica 14 luglio ore 12:00. I primi cantanti ad aprire le porte della rassegna domenica 16 giugno sono state Casadilego e Simona Molinari in loc. Primalunetta di Castel Ivano, a seguire The Bastard Sons of Dioniso e Bugo presso il teatro di Roncegno Terme domenica 23 giugno. Domenica scorsa è stata la volta di Erica Mou e Dente con un doppio concerto presso il Rifugio Barricata nel comune di Grigno.

A concludere la settima edizione di Lagorai d’InCanto sarà l’artista Fabio Concato a esibirsi presso il Forte Busa Granda – Panarotta alle ore 12.00 di domenica 14 luglio. Il concerto è proposto grazie al contributo del Comune di Vignola Falesina insieme alla preziosa collaborazione dei Comuni della Valle dei Mocheni e del Comune di Levico Terme.

Per raggiungere il luogo del concerto sarà necessario percorrere la strada che da Levico Terme raggiunge la località Compet o, in alternativa, lo si può raggiungere da Pergine Valsugana in direzione Vignola Falesina. Per coloro che intendono partire dalla Valle dei Mocheni possono prendere la strada in direzione Roveda – Kamaovrunt, per poi proseguire verso Tingherla fino a raggiungere

Malga Montagna Granda.

Successivamente sarà necessario proseguire a piedi per circa mezz’ora in direzione “Forte Busa Granda”; la passeggiata è accessibile a tutti. Inoltre, le persone con disabilità possono contattare l’Azienda per il Turismo della Valsugana per raggiungere il luogo del concerto senza la necessità di effettuare il tratto a piedi.

I parcheggi a disposizione sono presso la località Compet, presso il parcheggio delle Terme di Vetriolo e presso gli impianti di risalita della Panarotta; per quest’ultimo tutti i passeggeri saranno invitati a scendere direttamente alla località Compet (circa 3,5 km distante dal parcheggio Panarotta); mentre le persone che lasceranno la macchina agli impianti potranno ritornare alla località Compet con un servizio bus navetta attivo solo per l’evento.

In occasione del concerto sarà allestito un punto ristoro con bibite e panini nelle vicinanze del luogo dell’evento; inoltre, nelle immediate vicinanze del luogo saranno disponibili anche i servizi igienici.

Tutte le info su www.visitvalsugana.it e www.lagoraidincanto.it