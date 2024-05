APT VALSUGANA (TN) * “LAGORAI D’INCANTO”: «TUTTO PRONTO PER LA SETTIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IN ACUSTICO (9-14/LUGLIO) »

18.32 - lunedì 27 maggio 2024

Saranno quattro gli appuntamenti da giugno a luglio nella suggestiva cornice naturale della Catena del Lagorai. Lagorai D’inCanto è una rassegna musicale in acustico nata per far riscoprire la bellezza della Catena del Lagorai e il Gruppo di Cima d’Asta, in Valsugana. Il palcoscenico naturale intreccia suoni della natura e note musicali. Sullo sfondo, infinite sfumature di verde.

La rassegna per questa edizione si avvale della preziosa collaborazione dei comuni di Castel Ivano, Torcegno e Ronchi Valsugana, Grigno, Roncegno Terme, Vignola Falesina, Levico Terme e i Comuni della Valle dei Mocheni, oltre al sostegno di Trentino Marketing e alla collaborazione con l’Azienda per il turismo Valsugana Lagorai.

“Lagorai d’InCanto racchiude la cura e l’amore di una vasta comunità per il territorio di cui si sente custode e, contemporaneamente, cerca di trasmetterlo a un gruppo ancora più ampio di persone”, questo quanto detto dal presidente di Apt Valsugana&Lagorai Denis Pasqualin.

Il festival nasce nel 2017 e ha saputo riunire sotto questo unico obiettivo artisti, enti culturali, associazioni, amministrazioni comunali e soggetti economici creando una rassegna musicale in acustico diversa dal solito. Durante i quattro appuntamenti della settimana edizione della rassegna, artisti e cantautori di caratura nazionale e internazionale riempiranno il calendario estivo, con appuntamenti da venerdì 9 giugno a domenica 14 luglio.

Quindi, zaino in spalla e pronti a camminare lungo sentieri fino a raggiungere radure, conche e prati dove la musica gioca con il vento e dialoga con l’eco. Vi aspettiamo!

Maggiori informazioni su www.visitvalsugana.it e www.lagoraidincanto.it.

________________

Il programma dell’edizione 2024 di Lagorai d’InCanto:

Casadilego | Simona Molinari

9 giugno 2024 ore 12.00

Loc. Primalunetta (Comune di Castel Ivano)

The Bastard Sons of Dioniso | Bugo

23 giugno 2024 ore 12.00

Lago del Colo (Comune di Ronchi e collaborazione con il Comune di Roncegno Terme e Torcegno)

Erica Mou | Dente

7 luglio 2024 ore 12.00

Loc. Barricata (Comune di Grigno)

Fabio Concato

14 luglio 2024 ore 12.00

Forte Busa Granda (Comune di Vignola Falesina e collaborazione con i Comuni della Valle dei Mocheni e di Levico Terme)