APT VALSUGANA (TN) * “LA 30 TRENTINA“: «CON CRIPPA SI PARLERÀ DI GIOCO DI SQUADRA, SABATO 28 SETTEMBRE»

La 30 Trentina» sabato 28 settembre, con Crippa, si parlerà di gioco di squadra. Un incontro dedicato al gioco di squadra. Protagonisti Yeman Crippa e il Gruppo Itas. L’appuntamento con «La 30 Trentina» si avvicina sempre di più e con esso anche gli eventi che ne fanno da cornice. Martedì prossimo alle ore 18 la 13ª edizione verrà presentata al PalaLevico, sabato sarà invece tempo di distribuire i pettorali e raccogliere le ultime iscrizioni, sempre nello stesso impianto sportivo ubicato in viale Lido. La giornata, quest’anno, sarà impreziosita da un incontro dedicato ad un nuovo main sponsor dell’evento, il Gruppo Itas Assicurazioni, che accenderà i riflettori su un big dell’atletica e dello sport italiano quale è Yeman Crippa, primatista italiano nei 3.000, 5.000 e 10.000 metri, nella mezza maratona e nella maratona, reduce dalla Olimpiadi di Parigi. Yeman e suo fratello Neka sono amici di vecchia data de «La 30 Trentina», alla quale cercano di essere sempre presenti.

Con lui, a partire dalle ore 17.30, dialogherà con un rappresentante del gruppo assicurativo: al centro della discussione ci saranno i tanti successi dell’atleta trentino, con un focus sul lavoro di preparazione e pianificazione, svolto in simbiosi con il team che lo segue da vicino. Un’occasione, dunque, per parlare di gioco di squadra e delle nuove formule assicurative per gli atleti, lanciate da Itas. L’incontro si svolgerà a due passi dai desk presso i quali i runner ritireranno pettorale e pacco gara. Poi, da domenica mattina, tutta l’attenzione graviterà sulla gara, che prenderà il via alle ore 10 da Viale Vittorio Emanuele.