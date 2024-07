APT VALSUGANA (TN) * “FESTE MEDIOEVALI 2024“: «ARCERI E CAVALIERI SI SFIDERANNO A COLPI DI SPADA, A PERGINE VALSUGANA (26-28/7)»(VIDEO)

17.03 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Feste Medievali 2024 – Pergine Valsugana, Parco Tre Castagni – 26/28 Luglio 2024. Corre l’anno 1356 e Pergine si prepara all’assedio del castello in pieno periodo medievale. La città è assediata da due fazioni, i tirolesi e i signori di Padova.

Nel Parco 3 Castagni troverai giullari, musicanti, sbandieratori con momenti risalenti al periodo antico. Arceri, fanti e cavalieri si sfideranno a colpi di spada nell’arena del parco attorniati da un clima puramente medievale con cortei e villaggi rievocativi.

Laboratori didattici per i più piccoli immersi in un’autentica atmosfera medievale con spettacoli dal vivo con falconieri.

E non solo! Troverai cibo preparato da mani esperte con ricette antiche. Insomma, una vera festa per tutta la famiglia.

Immergiti anche tu nel periodo medievale come non lo hai mai fatto prima d’ora, a Pergine Valsugana dal 26 al 28 luglio, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 23.30 e domenica dalle 10.00 alle 21.30.

PROGRAMMA 26-27-28 LUGLIO

Durante le tre giornate esibizioni e rievocazioni della vita medievale da campo

10.00

APERTURA DEL MERCATO | area mercanti

PROVA COSTUMI D’EPOCA | area mercanti

CAMPO DI TIRO CON L’ARCO | campo arcieri

TIRO CON L’ARCO | campo arcieri

DIMOSTRAZIONI E PROVE DI COMBATTIMENTI | campo 4

10.15

AEQUILIBRIUM | palco giullari, campo 4

10.30

I FALCONIERI | campo 1

GIULLARI |

11.00

GIULLARI | itinerante

CORTEO STORICO | itinerante

11.30

GIOSTRA DEI CAVALIERI | arena cavalli

12.00

DANZANDO NELLA STORIA | palco giullari, campo 4

12.30

GIULLARI | itinerante

ISTRIO LO GIULLARE | itinerante

13.30

PANEM ET CIRCENSES | campo 4

14.15

SULLA VIA DEI POLO | campo 2

ISTRIO LO GIULLARE | itinerante

GIULLARI | itinerante

15.30

I FALCONIERI | campo 1

GIULLARI | palco giullari, campo 4

16.00

TORNEO DEI CAVALIERI | arena cavalli

16.15

AEQUILIBRIUM | palco giullari, campo 4

16.30

DIDATTICA SCHERMA | campo (solo sabato 27 e domenica 28)

17.00

I FALCONIERI | campo 1

DANZA CELTICA | area mercanti

17.30

LA TORRE DI BABELE – CIRCO MEDIEVALE | campo 4

ISTRIO LO GIULLARE | itinerante

18.00

GIULLARI | itinerante

18.30

I FALCONIERI | campo 1

19.00

ISTRIO LO GIULLARE | palco giullari, campo 4

20.00

SFIDA PER IL CASTELLO | arena cavalli

23.00

ILLUSIONI DI FUOCO | campo 4 (solo venerdì 26 e sabato 27)

Alle ore 21.00 venerdì 26 luglio esibizione dei Daridel e sabato 27 luglio Gnuco Band (palco principale).

Durante le tre giornate, a partire dalle ore 10.00, laboratori di vario tipo (laboratorio musico, arciere, fabbro, cerusico) ed esibizioni a tema.

PARTECIPA ANCHE TU COME ESPOSITORE AL MERCATO MEDIEVALE!

Compila la manifestazione d’interesse (scaricabile a questo link) ed inviala a eventi@visitvalsugana.it entro l’8 luglio 2024.

Biglietti

PREZZI GIORNALIERI

Intero: €15,00

Ridotto: € 10,00 (6 – 14 anni, residente in Valsugana)

Ridotto residente Pergine: € 5,00 (possibilità acquisto biglietto solamente casse evento)

Biglietto serale (dalle 18.00 in poi): € 5,00

Gratuito per bambini da 0 a 5 anni (compresi) e per portatori di handicap con accompagnatore

Ricordiamo di non lasciare rifiuti nel parco e di usare gli appositi cestini!

È possibile raggiungere Pergine anche con i mezzi pubblici, il centro storico dista circa 10 minuti a piedi dalla stazione intermodale! Puoi anche utilizzare la tua e-bike e raggiungere il centro in bici.

Per maggiori informazioni:

APT Valsugana 0461 727700