APT VALSUGANA (TN) * FESTE MEDIEVALI: RAVELLI, «AL PARCO TRE CASTAGNI SI STA GIÀ LAVORANDO PER QUESTA 17MA EDIZIONE»

16.25 - giovedì 4 luglio 2024

Tre settimane all’apertura della 17^edizione delle Feste Medievali di Pergine Valsugana. Assicurati il tuo biglietto scontato entro il 15 luglio! Giovedì 04 luglio si è tenuta la conferenza stampa delle Feste Medievali, presso il Cortile della Comunità di Valle Alta Valsugana, a Pergine Valsugana.

Dopo l’iniziale saluto da parte del Direttore di APT Valsugana, Stefano Ravelli, a intervenire è stato il Presidente Pro Loco Pergine Valsugana, Paolo Stefani: “le Feste Medievali sono giunte alla loro 17^ edizione; forte è il sentimento di radicamento e attesa da parte dei Perginesi. Quest’evento è frutto dell’unione di intenti: il volontariato, la comunità, le istituzioni e il pubblico”.

Al Parco Tre Castagni si sta già lavorando per questa edizione delle Feste Medievali.

Oltre alle attività per famiglie e bambini e ai campi medievali allestiti per l’occasione, gli eventi da non perdere saranno

la giostra dei cavalieri alle ore 11.30;

il torneo dei cavalieri alle 16.00;

la “torre di Babele” circo medievale alle 17.30;

la sfida per il castello alle ore 20.00

che si ripeteranno dal venerdì alla domenica. Alle 21.00 di venerdì ci sarà il concerto di “Daridel” mentre sabato suonerà la “Gnuco Alpen Sgnapa Band”.

Il pubblico potrà assistere alle evoluzioni di rapaci, a sfide tra armigeri e provare il tiro con l’arco ogni giorno durante le Feste. Musica itinerante, Istrio lo giullare, laboratori e didattica proposti dagli oltre 300 rievocatori all’interno dei campi faranno immergere adulti e bambini nella magia dell’evento.

Durante le Feste i partecipanti potranno indossare i meravigliosi costumi a tema offerti dal Gruppo storico Culturale Arzberg Valle di Non e fare acquisti nel mercatino medievale.

Nel parco sorgeranno accampamenti con oltre 60 tende dove si potranno trovare laboratori per ogni età, il sapere artigianale del fabbro, lo studio della medicina medievale, armi, armature e altri antichi mestieri. Tutte le attrazioni saranno gratuite.

____________________

PREVENDITA BIGLIETTI

È già possibile assicurarsi il proprio posto per le Feste Medievali di Pergine attraverso l’acquisto in prevendita del biglietto fino al 15 luglio presso il sito internet dedicato all’evento sulla pagina www.visitvalsugana.it/festemedievalipergine

– Intero 3 giorni: € 25,00

– Ridotto 3 giorni (6 – 14 anni e residenti in Valsugana): € 15,00

– Intero giornaliero: € 10,00

– Ridotto giornaliero (6 – 14 anni e residenti in Valsugana): € 7,00

– Bambini 0 – 5 anni e portatori di handicap con accompagnatore: GRATIS

Grazie al patrocinio del Comune di Pergine Valsugana, i residenti avranno la possibilità di acquistare presso le casse dell’evento i biglietti a loro riservati al vantaggioso prezzo di € 5,00 al giorno.

_____________________

RINGRAZIAMENTO REALTÀ LOCALI

La 17^ edizione delle Feste Medievali di Pergine si avvale del prezioso supporto di “Shop Center Valsugana”, “Famiglia Cooperativa Perginese”, “Zotta Forest”,

“Cassa Rurale Alta Valsugana”, “Sant’Orsola Società Cooperativa Agricola”,

“Pergine Spettacolo Aperto”, “Zampedri Lorenzo” ,“Ferruzzi” e

“Associazione Adotta una Mucca”.

Un grazie particolare al Comune di Pergine per il patrocinio e a tutto i volontari che a vario titolo si alternano per rendere unica la manifestazione.

_______________________

GASTRONOMIA: RISTORAZIONE LOCALE

La gastronomia all’intero del Parco Tre Castagni, in occasione dell’evento, sarà interamente gestita dalla ristorazione perginese; l’occasione è gradita per ringraziare la collaborazione di “Ristorante Al Cavalletto”, e della società

“Velocisti Ghiaccio Pergine” che si occuperanno della gestione dei due punti ristoro principali.