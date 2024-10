APT VALSUGANA (TN) * FESTA DELLA ZUCCA: «È TUTTO PRONTO PER LA FESTA PIÙ COLORATA D’AUTUNNO, DAL 4 AL 6 OTTOBRE»

07.07 - mercoledì 2 ottobre 2024

Festa della zucca e dintorni: tutto pronto per la festa più colorata d’autunno! Nel fine settimana dal 04 al 06 ottobre saranno tante le proposte e gli stand al Parco Tre Castagni di Pergine Valsugana. Tre giornate di festa presso il Parco Tre Castagni di Pergine Valsugana, che farà da cornice alla festa con colori e prodotti tipici dell’autunno tra zucche, miele e castagne.

Ritorna puntuale come ogni anno la “Festa della Zucca e dintorni”, rassegna autunnale promossa dalla Pro Loco di Pergine insieme alla collaborazione di APT Valsugana Lagorai, Amministrazione perginese, Associazione Apicoltori Valsugana (Api-Val) e Cooperativa Castanicoltori del Trentino-Alto Adige.

Da venerdì pomeriggio (dalle 14 alle 18) e sino a domenica (orario 10 – 18) sarà possibile immergersi nell’atmosfera autunnale tra bancarelle, laboratori creativi sia per adulti che piccini, mostre a tema e momenti ludici con spettacoli musicali. Nel corso delle due giornate saranno allestiti degli spazi dedicati all’enogastronomia in cui verranno proposte pietanze a base dei prodotti stagionali.

Tante saranno le proposte nel weekend dedicate, oltre che alle tipiche zucche, anche alla lavorazione del miele, dei prodotti dell’alveare e alla filiera della lana. Per i più piccoli non mancheranno i laboratori di intaglio delle zucche, la pista con i go-kart, trucca bimbi e laboratori didattici.

All’interno della festa si allestirà il villaggio del miele e delle castagne con esposizione e vendita dei prodotti dell’alveare e laboratorio di creazione di candeline in cera d’api grazie alla collaborazione con APIVAL. Questa collaborazione con APIVAL è sicuramente importante per rimarcare ancora di più la sensibilità del territorio della Valsugana al tema della sostenibilità, grazie alla certificazione, dal 2019, per il turismo sostenibile del territorio secondo i criteri GSTC.

Si ricorda che l’entrata alla “Festa della Zucca” sarà a pagamento a € 2,50, l’ingresso gratuito sarà riservato ai bambini fino ai 6 anni. Per i residenti di Pergine Valsugana l’acquisto di un singolo biglietto varrà per tutte due le giornate di manifestazione.

Maggiori informazioni su https://bit.ly/festadellazucca2024.