APT VALSUGANA LAGORAI (TN) * BILANCIO 2023: «PRODUZIONE A 4,6 MILIONI / 1,35 MILIONI PERNOTTI CERTIFICATI E 180 MILIONI I RITORNI DIRETTI»

APT Valsugana conferma il trend di crescita come destinazione: numerosi gli eventi, le attività e i progetti che hanno caratterizzato il 2023 e sono in fase di svolgimento per il 2024. Si è tenuto mercoledì 29 maggio l’assemblea ordinaria dei soci azionisti dell’azienda di promozione turistica “Azienda per il turismo Valsugana&Lagorai”, per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la nomina dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente di Apt Valsugana Denis Pasqualin ha presentato come l’azienda, negli ultimi anni, si sia messa in gioco riuscendo a entrare a pieno regime dopo la riforma del 2020 e diventando un’azienda privata a supporto del territorio e condividendo progetti e strategie sia con la parte pubblica che con molti stakeholder privati: “un sentito ringraziamento a tutto lo staff APT e al CDA per la condivisione e gli sforzi profusi. Il bilancio parla chiaro: nel 2023 il valore della produzione ha superato i 4,6 milioni di euro tutte risorse investite sul territorio della Valsugana. Se poi si contano 1,35 milioni di pernotti certificati i ritorni diretti generati dal turismo superano i 180 milioni annui dai dati Unioncamere Veneto. Cifre da capogiro per una destinazione che ancora oggi non si considera turistica al 100%!”

Al termine della panoramica sulle attività svolte e i risultati ottenuti, il Presidente Pasqualin ha voluto ringraziare l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento, Roberto Failoni, per il supporto dato nella conferma dei finanziamenti e per la vicinanza in occasione di grandi eventi come il “Giro d’Italia”, che dopo aver fatto “tappa” sia a Borgo e Pergine Valsugana, quest’anno è stato protagonista anche l’Altopiano del Tesino e il Tour of the Alps.

L’occasione è servita per presentare all’Assessore e ai soci le priorità su cui intervenire tra cui il completamento della ciclabile, la messa in sicurezza della viabilità lungo la statale, il collegamento con l’Altopiano di Vezzena, la valorizzazione della rete ferroviaria con il trasporto biciclette.

L’Assessore Roberto Failoni ha fatto i complimenti per quanto realizzato: “dovete essere fieri ed orgogliosi di quanto siete stati capaci di portare a casa. Condivido quanto detto dal presidente in merito al fatto che ogni intervento fatto per il turismo è a beneficio di tutti coloro che vivono in quel territorio. Raccolgo volentieri le vostre osservazioni e per alcune confermo che ci siamo già attivati anche in tempi molto stretti per poter far arrivare in Valsugana le risorse necessarie per far finanziare opere importanti e significative”.

Il Presidente Denis Pasqualin ha poi chiuso presentato gli obiettivi e la strategia futura:

sarà importante putare sulle belle stagioni quali primavera e autunno, sul prendersi cura del territorio sviluppando e sostenendo iniziative per la creazione e manutenzione di percorsi di MTB e di Trekking; sulla formazione e sull’incontro tra domanda e offerta; sulla Valsugana come valle della cultura e valle del benessere ma soprattutto sulla sostenibilità.

Il presidente si sofferma su questo ultimo aspetto: “l’Apt Valsugana aggiunge un ulteriore traguardo portando, nel corso del 2023, 5 strutture del territorio a ottenere la certificazione secondo i criteri del GSTC. Grazie e complimenti ai 5 apripista! Sono anche molto contento che attraverso ATA Laghi, città e altipiani di cui la Valsugana fa parte assieme a Rovereto, Trento e Alpe Cimbra sia stato creato il primo distretto sostenibile a livello Trentino, certificato sempre secondo i criteri del GSTC, con l’obiettivo di portare la certificazione a tutto il Trentino.”

Le prime 5 strutture che riescono a condividere con gli ospiti il valore della destinazione certificata sono state Hotel Al Sorriso, Bellavista Relax Hotel, Camping Valmalene, Energy Hotel e Parc Hotel Du Lac. Ancora una volta, in questo, Apt Valsugana ha fatto da capofila, supportando le strutture anche tramite l’esperienza maturata con i diversi rinnovi della certificazione per il turismo sostenibile.

L’assemblea si è conclusa con l’approvazione del bilancio presentato da parte dello studio Consilium di Trento rappresentato dai Commercialisti Giuliani e Chiavelli, approvato all’unanimità dei soci e certificato dalla Federazione delle Cooperative Trentine.

Il Consiglio di amministrazione di Apt Valsugana per il nuovo triennio 2024 – 2026 ha visto l’ingresso di nuovi membri: Daniele Polla in rappresentanza dei Comuni Alta Valsugana, Michela Vicenzi per Asat Levico e Angela Paterno per le Funivie Lagorai. Al fianco dei nuovi entrati si riconfermano Monica Moschen, Antonella Carli, Stefano Paternolli, Martha Spadotto, Daniela Campestrin, Aurora Bertoluzza, Federico Bassetti, Paolo Stefani, Michela Moranduzzo, Loris Moar, Denis Pasqualin e Giacomo Bianchi.