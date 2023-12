APT VALDUGANA (TN) * MERCATINI DI NATALE 2023: « LEVICO TERME E PERGINE, UN VIAGGIO TRA I PIÙ SUGGESTIVI BORGHI DEL TERRITORIO »

16.25 - martedì 5 dicembre 2023

Mercatini Natale L’anima più suggestiva della Valsugana. Durante le feste natalizie, in Valsugana si respira un’atmosfera unica, sospesa fra tradizione e fiaba. In alcuni dei più suggestivi borghi del territorio, prima che l’inverno sia alle porte, luci, note e profumi riempiono le piazze in attesa del Natale. Un appuntamento trentino atteso tutto l’anno, meta di visitatori da ogni dove.

I mercatini di Natale di Levico Terme

Ti aspettiamo per vivere la vera magia del Natale! fino all’Epifania, il più importante giardino storico dei Grandi Giardini Italiani ossia il Parco Secolare degli Asburgo ospita i Mercatini di Natale. Le tipiche casette di legno che colorano i suggestivi viali, le eccellenze di artigianato e il gusto vero della gastronomia tipica locale.

Un Mercatino di Natale per tutti, dove famiglie e bambini si sentono coccolati e possono lasciarsi trasportare dalle emozioni. Accarezzare i piccoli animali della fattoria, incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la letterina ed incontrare i suoi aiutanti nel Villaggio degli Elfi, per raccontare ed esprimere tutti i vostri desideri.

Il Natale a Pergine Valsugana

Perzenland & La Valle Incantata – Mercatino di Natale dei Canopi. Fino all’Epifania, vivi la Magia del Natale a Pergine! Casette del cibo e delle bevande del territorio Trentino, rassegne musicali e corali per grandi e piccini, racconti di leggende sotto l’albero, i Krampus che invaderanno Pergine con il loro fascino e mistero. La tradizionale Feuernacht, la notte dei Minatori, con spettacoli di musica e danza.

Ma non è tutto signore e signori: la lanternata di Natale, la Strozega che ci porterà Santa Lucia, gli elfi aiutanti di Babbo Natale che passano per i mercatini, i presepi fatti a mano, i percorsi enogastronomici e i weekend a tema dedicati agli animali.

Insomma… non perderti il Natale a Perzenland!