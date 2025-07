APT VAL DI SOLE (TN) * “VERMIGLIO“: «LA PROIEZIONE DEL FILM A DIMARO SOTTO LE STELLE, DOMENICA 27 LUGLIO ORE 21.00»

09.25 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Imperdibile occasione per gli appassionati del grande cinema: domenica 27 luglio alle ore 21 verrà infatti proiettato gratuitamente all’aperto a Dimaro, presso la zona eventi del ritiro del Calcio Napoli allestita nel vecchio campo sportivo vicino alla Chiesa di San Lorenzo, il plurititolato film “Vermiglio”. Sarà possibile ammirare la famosa opera tramite il grande e spettacolare maxischermo (12 metri x 5 metri) installato per le speciali proiezioni serali durante il ritiro del Napoli a Dimaro. Le riprese del lungometraggio, scritto e diretto da Maura Delpero, oltre ad essere state effettuate in grande parte nel vasto territorio di Vermiglio, sono state svolte anche a Comasine di Peio e soprattutto presso un antico maso a Carciato, caratteristica frazione del Comune di Dimaro Folgarida.

Il noto film ha vinto il prestigioso Leone d’Argento alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2024, è stato selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar del 2025 nella sezione del miglior film internazionale ed ha trionfato, con 7 premi (tra cui miglior film e regia), agli ultimi David di Donatello nello scorso maggio. Da sottolineare che da 2 settimane è inoltre operativo un percorso a Vermiglio per valorizzare i luoghi resi popolari dall’omonimo film. Ogni venerdì di luglio e agosto si può infatti partecipare ad una passeggiata gratuita tra le suggestive frazioni di Vermiglio: un viaggio tra storia, tradizioni e antichi mestieri, accompagnati da una guida esperta. Camminando per le frazioni si trovano anche totem con foto e immagini delle scene più belle girate proprio in alta Val di Sole, all’aperto, tra la magia autentica delle montagne. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente. Info e prenotazioni presso l’ufficio informazioni Vermiglio Vacanze tel. 0463.758200