APT VAL DI SOLE (TN) * TRADIZIONI: «A OSSANA TORNA LA “SETTIMANA MEDIEVALE”, UN VIAGGIO NEL TEMPO TRA USI E COSTUMI (6-11/8)»

A Ossana torna la “Settimana Medievale”. Un viaggio nel tempo tra usi e costumi. Dal 6 all’11 agosto, nel borgo solandro, uno dei “più belli d’Italia”, si svolgerà la seconda edizione della rassegna che ne ricorda (e racconta) le origini: il centro storico e il Castello di San Michele saranno animati da spettacoli, laboratori, dimostrazioni e sfilate con abiti d’epoca. Gran finale con la cena medievale.

Rievocare le proprie origini e mostrarle con autentica fierezza. Un momento di condivisione e di riscoperta di un luogo, della storia e delle tradizioni che lo hanno consacrato come uno dei “borghi più belli d’Italia” (grazie all’ingresso nell’omonimo club). Da martedì 6 a domenica 11 agosto a Ossana andrà in scena la seconda edizione della “Settimana medievale”: per sei giorni, l’incantevole paese solandro rinomato per i 1000 presepi (e oltre) esposti a dicembre tra strade, piazze e monumenti farà da contesto a laboratori per adulti e bambini, dimostrazioni, visite guidate, spettacoli, concerti, mercatini, sfilate con abiti dell’epoca ed eventi dal vivo. Saranno due i luoghi di riferimento della manifestazione: il centro storico e il Castello di San Michele.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo arricchito il programma inserendo nuovi appuntamenti per far sentire il pubblico pienamente partecipe e non un semplice spettatore. La prima edizione ha riscosso un successo notevole, a riprova che quando si riesce a proporre una rassegna coerente con il territorio e i suoi valori, le persone rispondono positivamente, non solo nei numeri ma soprattutto nel coinvolgimento. Siamo ripartiti da qui, con l’intento di rendere ancora più attrattivo il borgo per tutta la durata della manifestazione, mettendone in risalto l’identità, anche visivamente”, spiegano gli organizzatori.

Ogni sera, dal giovedì alla domenica, si terranno le principali iniziative della “Settimana Medievale”: giovedì 8 (dalle 21) è previsto un tour tra i segreti del Castello di San Michele, che consentirà ai partecipanti di immergersi nelle fiabe e nelle leggende che avvolgono l’antico maniero in compagnia di un racconta-storie; venerdì 9, in via Venezia, spazio ai balli medievali con i costumi d’epoca, con i quali sarà possibile tuffarsi nell’atmosfera delle antiche corti; sabato 10 sarà la volta di “Il Tesoro dell’aria: Assareto – I fantasmi della Val di Non”, uno spettacolo teatrale sulla storia di Assareto ispirato alle vicende della caccia alle streghe documentate in Trentino nella prima metà del Seicento, che però in quest’occasione saranno presentate in chiave moderna. E infine, domenica 11, uno dei momenti clou in chiusura della kermesse: la cena medievale (con abiti rigorosamente a tema) in piazza Venezia, estesa quest’anno a 150 partecipanti, preceduta dalla sfilata medievale dal Castello di San Michele al centro storico di Ossana con tamburi, falconieri, cavalli, trombe barocche e vestiti dell’epoca.

La manifestazione includerà vari momenti musicali, come il concerto degli Alpenclassic (giovedì 8) e quello del duo arpa “Il cerchio delle fate” (sabato 10 e, in doppio appuntamento, domenica 11) e spettacoli, come “Virtù cavalleresche” (martedì 6, in apertura della “Settimana Medievale”) e “Caccia alle streghe” (mercoledì 7), oltre a laboratori creativi per bambini, che avranno così l’opportunità di curiosare tra gli aspetti caratteristici della vita del Medioevo.

Altrettanto interessante il cartellone delle dimostrazioni, che daranno modo al pubblico di osservare gli artigiani mentre scolpiscono e intagliano il legno creando opere d’arte che rievocano la raffinatezza del periodo medievale, gli abili fabbri impegnati a forgiare strumenti con le tecniche tradizionali dando così lustro all’antica arte della lavorazione del ferro, oppure ancora i cestai dediti a intrecciare abilmente giunchi e vimini trasformandoli in splendidi cesti. Inoltre, al Castello di San Michele si potrà rivivere la magia del passato con un autentico accampamento medievale. Dal giovedì alla domenica (dalle 10 alle 21) sarà anche possibile visitare il mercatino dell’artigianato allestito nel centro storico di Ossana e al Castello di San Michele.

La “Settimana medievale” è un evento ideato e sviluppato dall’Associazione “Borgo Antico” e Associazione San Vigilio.