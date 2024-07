APT VAL DI SOLE (TN) * SSC CALCIO NAPOLI: «OGGI A DIMARO LA SFIDA ESTIVA D’ESORDIO DELLA STAGIONE, GLI AZZURRI CONTRO L’ANAUNE VAL DI NON»

07.55 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Quella di oggi contro l’Anaune Val di Non è ormai una sfida “classica” estiva per il Napoli. Per la quinta volta, dal 2011 ad oggi, sarà infatti la formazione di Cles, popoloso comune di 8mila abitanti, capoluogo dell’attigua Val di Non, a tenere a battesimo gli azzurri nella prima uscita ufficiale della stagione.

L’Anaune Val di Non, reduce da un’ottima stagione nel campionato regionale d’Eccellenza, si presenterà a Dimaro con qualche defezione, ma intenzionata a ben figurare e, soprattutto, a vivere un’esperienza che per tutti, staff e giocatori, sarà certamente indimenticabile.

Sulla panchina della formazione gialloblù siede per il secondo anno di fila Cipriano Morano, campano di Torre Annunziata e ormai trentino d’adozione, visto che in Trentino è arrivato nel 2010 come calciatore e, da allora, non se n’è più andato.

Tifosissimo del Napoli (con tanto di tatuaggio celebrativo), il tecnico Morano da calciatore ha militato nella Turris, per poi indossare le maglie di diverse formazioni di serie C e serie D.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, proprio con l’Anaune Val di Non, è passato alla panchina, ricoprendo prima il ruolo di tecnico in seconda per un anno e poi diventando l’allenatore della squadra di Cles nell’estate 2023.

“Sono in un mood un po’ particolare – confessa ridendo – perché, per una volta, prendere gol potrebbe anche farmi piacere e potrei pure esultare ad un gol del Napoli. Lo scorso anno riuscimmo a segnare anche una rete, quest’anno sarebbe favoloso farne due, anche se la vedo dura. Certo è che per tutti noi, io per primo, sarà una giornata indimenticabile, che abbiamo avuto già la fortuna di vivere. Ma di questi momenti, per noi che amiamo il calcio, non ci si stanca mai. Confesso un piccolo retroscena: nelle scorse settimane ci hanno chiamato per disputare altre amichevoli contro avversari importanti, ma abbiamo declinato gentilmente perché in questo momento è complicato scendere in campo senza una preparazione nelle gambe. Al Napoli, però, non potevamo assolutamente dire di no”.

Tra le fila dell’Anaune Val di Non troverà spazio il portiere Alessio Gionta, solandro doc ed ex di turno, avendo militato per quattro stagioni nel club partenopeo, arrivando sino alla formazione “Primavera”.

La sua storia è tutta da raccontare: venne notato dagli scout del settore giovanile azzurro nel 2012, a soli 15 anni. Il Valpejo, nella società in cui militava, era chiamato ad affrontare in un test match la “Primavera” del Napoli, ma il portiere della prima squadra s’infortunò e venne sostituito dal giovanissimo Gionta, che impressionò i tecnici partenopei.

Venne, dunque, aggregato per il periodo di ritiro a Dimaro e poi si trasferì a Napoli dove restò per quattro stagioni, riuscendo a collezionare anche una convocazione in prima squadra in occasione di gara una gara di Europa League contro il Bruges.

I precedenti:

21 luglio 2015

NAPOLI – ANAUNE VDN 8-0 (a Dimaro)

RETI: 8’pt, 18’pt e 41’pt Insigne (N), 42’pt Gabbiadini (N), 3’st Mertens (N), 15’st Gabbiadini (N), 25’st Mertens (N), 32’st Bifulco (N).

18 luglio 2016

NAPOLI – ANAUNE VDN 10-0 (a Dimaro)

RETI: 22’pt e 45’pt Gabbiadini (N), 28’pt El Kaddouri (N), 35’pt Chiriches (N), 6’st El Kaddouri (N), 7’st autorete Fanti (A), 12’st Lasicki (N), 14’st Dezi (N), 27’st Dumitru (N), 38’st R. Insigne (N).

14 luglio 2022

NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON 10-0 (a Dimaro)

RETI: 5’pt Rrahmani (N), 26’pt e 38’pt Kvaratskhelia (N), 33’pt Anguissa (N), 10’st Zerbin (N), 23’st Osimhen (N), 24’st Politano (N), 28’st autorete Fellini (A), 42’st Politano (N), 46’st Ambrosino (N).

20 luglio 2023

NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON 6-1 (a Dimaro)

RETI: 22’pt rigore Politano (N), 25’pt Vergara (N), 4’st Cioffi (N), 6’st rigore Biscaro (A), 12’st Coli Saco (N), 24’st Iaccarino (N), 45’st Olivera (N).

Per l’esordio stagionale con la squadra locale dilettanti dell’Anaune Val di Non Asd QUI si possono acquistare I BIGLIETTI ONLINE di NAPOLI-ANAUNE. Inizio alle ore 18.00. I biglietti sono in vendita anche all’Ufficio turistico a Dimaro.