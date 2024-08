APT VAL DI SOLE (TN) * “SETTIMANA DELLA MONTAGNA“: «DALL’ALPINISMO ALL’EMERGENZA CLIMATICA, TUTTE LE STRADE PORTANO A MALÉ»

09.14 - martedì 6 agosto 2024

In Val di Sole la IV edizione della Settimana della Montagna. Dall’alpinismo all’emergenza climatica, tutte le strade portano a Malé. Le terre alte, i loro significati e il loro valore esistenziale sono al centro della grande kermesse di Malé. Tra sport, eventi in piazza e incontri con autori, sportivi e personaggi illustri, dall’alpinista Alex Txikon al climatologo Luca Mercalli, la manifestazione propone un programma eccezionalmente ricco

Avventura, scienza e cultura. Ma anche musica, cinema, esperienze e molto altro ancora. È sempre più ricco il programma della Settimana della Montagna, l’ormai consueto appuntamento ospitato a Malé, che giunge quest’anno alla quarta edizione. Un evento – in programma dal 19 al 25 agosto – denso di incontri, esperienze e condivisioni, assicurano gli organizzatori, tra conferenze, proiezioni, attività per bambini e ragazzi, trekking e musica dal vivo. Un grande avvenimento, che punta a offrire numerose occasioni di condivisione, conoscenza del territorio e della sua cultura tra incontri, suggestioni e atmosfere di festa.

Si parte con la musica dal vivo, in Piazza Dante, tra sonorità soul e pop con sfumature di lounge music ad animare, dal tardo pomeriggio, l’evento inaugurale di lunedì 19. A seguire, in Piazza Regina Elena, il primo incontro della kermesse: Alessandro De Bertolini, scrittore e viaggiatore, accompagnerà il pubblico in una sorprendente traversata dell’Asia in bicicletta tra Mongolia, Cina, Tibet e Nepal. Ed è solo l’inizio.

Da non perdere, tra le molte proposte, gli appuntamenti con la rassegna “Montagna tra le righe” che comprende tre incontri, tutti alle ore 18, con altrettanti autori. Si inizia il 20 agosto, presso il Bar Vecchia Posta di Malé, con Monica Malfatti, accompagnatrice di Media Montagna e autrice di “Dimmi che mi ami”, la storia di Claudio Barbier, irrequieto e fragile alpinista e arrampicatore fuoriclasse capace di legare per sempre il suo nome alle Dolomiti. A seguire appuntamento con Pietro Lacasella (22 agosto, Piazza Dante), antropologo in prima fila per le terre alte e scrittore di successo, autore di “Sottocorteccia” e curatore del blog Alto-Rilievo / voci di montagna. Ospite il 23 agosto Paolo Crepaz medico dello sport, giornalista, vicepresidente del Coni Trento e docente della Scuola dello Sport.

Tra le proposte più suggestive spiccano poi due incontri di rilievo con altrettanti personaggi d’eccezione. Il primo, in programma martedì 20 (Piazza Regina Elena, ore 21), coinvolge Alex Txikon, uno dei più grandi alpinisti contemporanei. Celebre per aver raggiunto le vette di undici Ottomila, tra cui le sommità del Nanga Parbat e del Manaslu, entrambe toccate in inverno, l’ospite dialogherà con Luca Calvi, giornalista, traduttore, interprete e scrittore.

Protagonista dell’incontro di venerdì 23 (Piazza Regina Elena, ore 21), è invece Luca Mercalli, apprezzato climatologo e divulgatore scientifico noto in particolare al pubblico televisivo. Molto attivo nella sensibilizzazione sui rischi dei cambiamenti climatici, Mercalli è oggi presidente della Società Meteorologica Italiana e Ambasciatore per il Clima dell’Unione Europea, oltre che autore di articoli e libri nonché relatore di migliaia di conferenze.

Non manca, nel calendario degli eventi, un doppio appuntamento pensato per gli appassionati di cinema. Giovedì 22 agosto, presso il Cinema Teatro di Malé, è in programma una doppia proiezione dalla selezione ufficiale del Trento Film Festival. In cartellone ecco dunque “Paesaggio rifugio. Visioni e incontri da un altrove alpino”, documentario vincitore nel 2023 del premio Dolomiti Unesco al festival cinematografico del capoluogo che espone la realtà e il valore dei rifugi alpini sotto diversi punti di vista (architettonico, antropologico, climatico). La proiezione sarà seguita da un incontro con Michele Trentini, curatore del documentario insieme ad Andrea Colbacchini, e Angelo Longo dedicato al ruolo del rifugio e dei gestori alla luce di una ricerca svolta da TSM|ADM Accademia della Montagna in collaborazione con l’Associazione gestori dei rifugi del Trentino. Sullo schermo, nella stessa serata, anche “Rebalance”, docu-film sul tema dell’equilibrio smarrito e ritrovato nella natura attraverso le terre alte del Trentino dove si ridisegnano confini e certezze della quotidianità. Questo documentario è stato realizzato l’estate scorsa nella suggestiva Val di Rabbi e vede come una delle principali protagoniste Ildegarda Trafoier, storica proprietaria del Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo, nel Parco Nazionale dello Stelvio.

A caratterizzare la Settimana della Montagna è anche il vasto programma di attività, spettacoli ed esperienze proposto al pubblico, con una particolare attenzione per le famiglie e i giovanissimi. Mercoledì 21 agosto, in Piazza Regina Elena, spazio ai laboratori creativi con l’Associazione Montessori Val di Sole, MMAPE, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. A seguire “Arrampicaragazzi”, un appuntamento con l’arrampicata sportiva per i bambini e i ragazzi (6-12 anni) con le Guide Alpine della Val di Sole, e, in serata, l’atteso spettacolo di trial bike con il campione Daniele Fantelli, protagonista di entusiasmanti evoluzioni con il coinvolgimento del pubblico.

Da non perdere, sabato 24 agosto, le esperienze di arrampicata e lo spettacolo funambolico degli atleti dell’associazione Slackline Trentino, preludio al grande concerto in piazza dei Die Schweinhaxen, apprezzata band folk rock attiva da molti anni. Musica dal vivo, infine, anche domenica 25 agosto in occasione del Falò al Cimon di Bolentina, evento conclusivo della rassegna tra le note e la magia del fuoco, cibo e divertimento.

Per tutta la durata dell’evento, ricordano gli organizzatori, presso la sala mostre del Municipio di Malé è aperto al pubblico un bookstore in collaborazione con la Libreria Utopia di Cles. Sempre a Malé, t-shirt firmate Settimana della Montagna sono in vendita presso i negozi Pianeta Sport, VDS Sport e Onside.L’evento è organizzato da un comitato di cittadini impegnati volontari in collaborazione con il Comune di Malé, la Pro Loco e l’APT della Val di Sole con il supporto del BIM (Bacino Imbrifero Montano), di Ferrino (azienda leader nel settore Outdoor) e dei numerosi partner locali.

Il programma completo della Settimana della Montagna (che godrà del supporto triennale del Bim Adige Trento) è disponibile su: