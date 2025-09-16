APT VAL DI SOLE (TN) * “LATTE IN FESTA”: «DUE GIORNI DI SAPORI, TRADIZIONI E GIOCHI ATTORNO ALL’ORO BIANCO (20-21/9)»

09.33 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ritorna il 20 e 21 settembre prossimi in Val di Rabbi il gustoso evento “Latte in Festa”, la significativa manifestazione con grande protagonista il latte: autentico oro bianco che scorre dai verdi e alti pascoli alpini, puro e trasformato con rispetto e sapienza antica nei modi più diversi. Grazie al latte si andrà poi alla scoperta di un mondo contadino di altri tempi, naturale e gustoso. L’evento in località Plan si articola in due intense giornate di degustazioni, show-cooking, eventi, spettacoli, singolari giochi (salto nel fieno e simpatici trattorini a pedali su un piccolo circuito) e passeggiate a cavallo ed in carrozza, nonché divertenti laboratori didattici per bambini e famiglie, a cura della Cooperativa La Coccinella, Parco Nazionale dello Stelvio, Molino Ruatti e Mmape.

Saranno inoltre allestiti appositi spazi dedicati ai diversi prodotti lattiero caseari, dal noto formaggio Casolét ai vari Nostrani, ai caseifici locali e alle varie malghe della zona. Si inizia sabato 20 settembre alle ore 10.30 con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione e l’esibizione del gruppo folk “I Sautamartini”. A seguire lo show cooking con lo chef Tiziano Dossi, il mercato contadino ed il RistoLatte, lo speciale Ristorante Bianco, a cura dell’AVIS Rabbi, con gustosi piatti con latte e formaggio: due pilastri della tradizionale gastronomia solandra, una cucina semplice, tipicamente montana, con le gustose basi del latte e dei suoi derivati, che conservano tutte le fragranze e gli aromi del fieno, dell’erba e dell’aria pura d’alta montagna. Dalle 14 alle 18 “concorso Malga in Forma”, degustazione e valutazione dei formaggi di malga locali. Seguiranno quindi i laboratori per bambini ed il concerto del coro Val Bronzale di Ospedaletto (ore 16). A seguire aperitivo preparato dalla Sci Club Rabbi, accompagnato dalla musica di Ronny, nonché serata danzante con i caratteristici Tiroler Stolz, a cura del Gruppo Giovani San Bernardo.

L’indomani, domenica 21 settembre, a partire dalle ore 10 apertura della degustazione e valutazione dei formaggi di malga locali, nonché del mercato contadino. Alle ore 11.30 l’evento clou: l’arrivo della caratteristica Desmalghjada. Una tradizionale e colorita festa per il ritorno delle mandrie dall’alpeggio, accompagnata dalla Pras Band ed inaugurata dal caratteristico schiocco di fruste degli Goasslschnöller Proveis. Dopo il pranzo tipico presso il RistoLatte, con i gustosi piatti preparati dallo Sci Club Rabbi, alle ore 15.30 è in programma la premiazione del concorso Malga in Forma, seguita dalla caserada a cura del Caseificio Cercen di Terzolas, nonché la singolare mosa, piatto tipico della tradizione di un tempo. Dalle ore 16.30 grande serata musicale, prima con Gabu ed Alessio, poi con i singolari “Fiamaz & Soci”.

Il nutrito e articolato programma di Latte in Festa è possibile grazie alla stretta e fondamentale collaborazione tra Comune di Rabbi, Consorzio Turistico Rabbi Vacanze, APT Val di Sole, Parco Nazionale dello Stelvio, Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, Molino Ruatti, Mmape, Unione Allevatori Val di Sole, Caseificio Cercen di Terzolas, Avis e Sci Club Rabbi, Gruppo Giovani San Bernardo e Cassa Rurale Val di Sole. La due giorni della Val di Rabbi con il latte come assoluta star è uno dei fiori all’occhiello del Cheese Festival di Sole, la grande festa di sapori, tradizioni e cultura, organizzata dall’APT Val di Sole, che si concluderà lunedì 22 settembre alle ore 18 a Castel Caldes con l’attesa Asta dei Formaggi di Malga.

Maggiori info:

Rabbi Vacanze tel. 0463.985048; info@valdirabbi.com; www.valdirabbi.com