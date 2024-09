APT VAL DI SOLE (TN) * “LATTE IN FESTA 2024“: «DUE GIORNATE DI DEGUSTAZIONI – SHOW-COOKING – EVENTI – PASSEGGIATE A CAVALLO (21-22/9)»

09.01 - mercoledì 18 settembre 2024

Ritorna il 21 e 22 settembre prossimi in Val di Rabbi il gustoso evento “Latte in Festa”, la significativa manifestazione con grande protagonista il latte: autentico oro bianco che scorre dai verdi e alti pascoli alpini, puro e trasformato con rispetto e sapienza antica nei modi più diversi. Grazie al latte si andrà poi alla scoperta di un mondo contadino di altri tempi, naturale e gustoso. L’evento in località Plan si articola in due intense giornate di degustazioni, show-cooking, eventi, spettacoli, singolari giochi (salto nel fieno e simpatici go kart-trattorini a pedali su un piccolo circuito) e passeggiate a cavallo, nonché divertenti laboratori didattici per bambini e famiglie, a cura del Parco Nazionale dello Stelvio, Molino Ruatti e Mmape.

Saranno inoltre allestiti appositi spazi dedicati ai diversi prodotti lattiero caseari, dal noto formaggio Casolét ai vari Nostrani, ai caseifici locali e alle varie malghe della zona. Si inizia sabato 21 settembre alle ore 9.00 con la passeggiata guidata tra i boschi della valle ed alle ore 10 la visita guidata al Mulino Ruatti a Pracorno. Alle 10 in località Plan l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, con l’esibizione del gruppo folk “I Sautamartini”. A seguire lo show cooking con Philippe Chini, terzo classificato della nota trasmissione Bake Off Italia 8, che proporrà una golosa ricetta a base di Casolét. Previsto anche il mercato contadino ed il RistoLatte, lo speciale Ristorante Bianco con gustosi piatti con latte e formaggio: due pilastri della tradizionale gastronomia solandra, una cucina semplice, tipicamente montana, con le gustose basi del latte e dei suoi derivati, che conservano tutte le fragranze e gli aromi del fieno, dell’erba e dell’aria pura d’alta montagna.

Alle ore 14 “Storie di formaggio: casare e casari di malga si raccontano”, con degustazione di formaggi di malga con l’esperto agronomo Francesco Gubert. Seguiranno quindi le attività di benessere naturale e di wellness organizzate dalle Terme di Rabbi, nonché la degustazione e valutazione dei formaggi del concorso Malga in Forma. Infine grande conclusione musicale con Gabu e poi dj Michelino. L’indomani, domenica 22 settembre, a partire dalle ore 9.30 apertura della degustazione e valutazione dei formaggi di malga locali, nonché del mercato contadino. Alle ore 11.30 l’evento clou: l’arrivo della caratteristica Desmalghjada. Una tradizionale e colorita festa per il ritorno delle mandrie dall’alpeggio, accompagnata dal Corpo Bandistico Sasso Rosso di Dimaro ed inaugurata dal caratteristico schiocco degli Goasslschnöller Proveis.

Dopo il pranzo tipico presso il RistoLatte, con i gustosi piatti preparati dallo Sci Club Rabbi, alle ore 14.30 è in programma “La Vita in Malga: un futuro incerto”: un momento di riflessione con la partecipazione delle autorità provinciali sulle problematiche che stanno interessando le malghe negli ultimi anni. Seguiranno quindi la caserada a cura del Caseificio Cercen di Terzolas, la premiazione del concorso Malga in Forma e la Merenda de sti ani, con la singolare mosa, piatto tipico della tradizione di un tempo. Dalle ore 17 grande serata musicale, prima con Alex e la sua fisarmonica e poi con la suggestiva “Peter Traktor Band”.

Il nutrito e articolato programma di Latte in Festa è possibile grazie alla stretta e fondamentale collaborazione tra Comune di Rabbi, Consorzio Turistico Rabbi Vacanze, APT Val di Sole, Parco Nazionale dello Stelvio, Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, Unione Allevatori Val di Sole, Caseificio Cercen di Terzolas, Avis e Sci Club Rabbi, Gruppo Giovani San Bernardo e Cassa Rurale Val di Sole. La due giorni della Val di Rabbi con il latte come assoluta star è uno dei fiori all’occhiello del Cheese Festival di Sole, la grande festa di sapori, tradizioni e cultura, organizzata dall’APT Val di Sole, che si concluderà lunedì 23 settembre alle ore 18 a Castel Caldes con l’attesa Asta dei Formaggi di Malga.

Foto archivio 2023