APT VAL DI SOLE (TN) * “LA NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”: «A CALDES ED OSSANA, SABATO 22 GIUGNO»

Un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi nei Borghi più belli d’Italia. Una serata indimenticabile, a lume di candela, in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del centro storico di Caldes ed Ossana in Val di Sole per gustare i menù studiati per l’occasione. L’evento “La notte romantica nei borghi più belli d’Italia” è in programma sabato 22 giugno e sarà un’insolita opportunità per gli appassionati e gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza dei 2 Borghi solandri in ogni forma: non solo l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche angoli suggestivi, paesaggi incontaminati, filosofia del buon vivere e prelibatezze enogastronomiche.

A Caldes grande protagonista sarà l’omonimo maestoso castello medievale, recentemente restaurato e noto per la tragica leggenda della principessa Olinda: qui alle ore 17.30 è in programma il concerto del gruppo di ottoni “Ensemble Frescobaldi”, una collaudata formazione di musicisti impegnati da diversi anni nello studio e nella diffusione di un repertorio che spazia dal tardo Rinascimento alla produzione contemporanea. Il concerto sarà seguito ed arricchito da uno speciale aperitivo, con degustazione del Trentingrana d’alpeggio, mieli e vini di montagna.

Ad Ossana invece, apertura straordinaria dalle ore 18 alle 23 dell’imponente castello San Michele, dominato dal poderoso mastio alto ben 25 metri. Alle ore 18, presso la storica fortificazione la coppia di musicisti “Corfisduo” si esibirà in un concerto di corno e fisarmonica. Alle 19.30 aperitivo al bar Dell’Eva e suggestiva cena a lume di candela nei 2 ristoranti del paese: Antica Osteria ed Il Maniero. Grande conclusione alle 21.30 nella centrale piazza Venezia con il secondo concerto di corno e fisarmonica a cura del “Corfisduo”.

