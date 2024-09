APT VAL DI SOLE (TN) * FORMAGGI DI MALGA: «A CASTEL CALDES CHEF STELLATI E RISTORATORI SI SFIDERANNO PER ASSICURARSI LE 22 FORME (23/9 -18,00)»

09.07 - venerdì 20 settembre 2024

I migliori formaggi di malga? Si comprano all’asta. In Val di Sole una gustosa sfida a colpi di palette. Lunedì 23 settembre (alle 18) a Castel Caldes chef stellati, ristoratori e appassionati – palette alla mano – si sfideranno per assicurarsi 22 forme prodotte a chilometro (quasi) zero: l’appuntamento, giunto alla nona edizione e organizzato a chiusura del “Cheese FestiVal di Sole”, sarà anche un’occasione di confronto su come tutelare e valorizzare una delle eccellenze del territorio solandro

Il meglio dell’arte casearia solandra va all’asta. Uno strumento ormai consolidato perché ha dimostrato di poter valorizzare le eccellenze di un territorio, garantendo il giusto riconoscimento economico ai produttori. La tradizione si ripete infatti da quasi un decennio, come tutti quei rituali che scandiscono ogni fase della produzione delle pregiatissime forme di formaggio, direttamente nelle malghe da latte distribuite sugli alpeggi delle Valli di Sole e Rabbi e di altre vallate trentine. Chef stellati, ristoratori e intellettuali del gusto cercheranno di assicurarsele nell’appuntamento, giunto alla nona edizione, in programma lunedì 23 settembre alle 18 a chiusura del “Cheese FestiVal di Sole”.

Come di consueto, sarà l’incantevole Castel Caldes, all’interno dell’omonimo comune entrato a far parte del club dei “Borghi più belli d’Italia”, a ospitare la saporita sfida tra gli aspiranti acquirenti che palette alla mano, si contenderanno a colpi di rialzo 22 capolavori caseari d’alta montagna a stagionatura variabile (tra 1 e 10 anni).

Questi prodotti raggiungono l’apice della qualità e della bontà grazie a una figura altamente qualificata, imprescindibile per il ruolo che svolge, quella dell’affinatore: è l’artigiano della stagionatura, a cui spetta il compito di individuare le migliori forme di formaggio ancora fresco e accudirle nella fase di maturazione. Si tratta di un processo complesso e delicato, che richiede una conoscenza approfondita e specifica delle materie prime, delle loro caratteristiche (tenendo conto anche delle diverse condizioni ambientali) e delle tecniche di lavorazione. Un mestiere ricco di fascino che presuppone passione, estro e curiosità.

Durante l’evento verrà inoltre dedicato un approfondimento al Castelmagno, pregiato formaggio a pasta semidura ed erborinata (il cui nome deriva dall’omonimo borgo di montagna situato tra le Alpi Marittime e le Alpi Cozie in provincia di Cuneo), che sarà illustrato ai presenti. Seguirà una gustosa degustazione a cura degli chef della Val di Sole.

L’asta dei formaggi di malga rappresenterà l’epilogo dell’edizione 2024 del “Cheese FestiVal di Sole”, la festa dei sapori all’insegna delle specialità gastronomiche della zona, a partire dal celebre Casolét: quasi un mese di appuntamenti (si è partiti il 31 agosto) tra fiere, mostre-mercato, dimostrazioni, degustazioni, visite guidate e incontri per dare la possibilità ai molti turisti presenti di scoprire svariati aspetti della produzione casearia e, più in generale, della vita agricola.

“L’asta si è ormai affermata come un appuntamento di richiamo per esperti e appassionati, identificando alla perfezione il concetto di marketing territoriale: un’eccellenza gastronomica locale catalizza l’attenzione del pubblico e contribuisce a veicolare la destinazione in cui viene prodotta. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione, stretta e proficua, tra tutti gli enti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione”, afferma Luciano Rizzi, presidente dell’ApT Val di Sole.

Non c’è affatto da stupirsi, dunque, se all’asta prendono parte nomi di assoluto rilievo della cucina italiana. Quest’anno tra gli ospiti illustri figurano Philippe Léveillé, chef due stelle Michelin del ristorante “Miramonti L’Altro” a Concesio (Brescia), Alfio Ghezzi, chef stellato che cura il ristorante gourmet “Senso” all’interno del museo Mart di Rovereto, Silvio Barbero, vicepresidente di Slow Food Italia e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Giorgio Amedeo, responsabile del Presidio del Castelmagno d’Alpeggio e titolare dell’azienda “La Meiro Terre”. Un parterre di assoluto rilievo, come ormai da tradizione: scorgendo infatti le passate edizioni si ritrovano, tra gli altri, Massimo Bottura, Antonia Klugmann, Ernst Knam, Isabella Potì, Raffaele Alajmo e Alessandro Gilmozzi.

L’evento è organizzato dall’Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing con il supporto di Comune di Caldes, Castello del Buonconsiglio, BIM Adige, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Trento e Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo. I posti disponibili sono 60. Per le prenotazioni, contattare lo 0463.901280. Il programma con tutti i dettagli è consultabile qui: https://www.visitvaldisole.it/it/eventi/asta-dei-formaggi-di-malga